L’Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana ha organizzato, per l’anno 2018/2019, i nuovi corsi “Università del Tempo Libero”.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattare la Biblioteca Comunale al num. 049/9098914 o tramite e-mail a [email protected], a partire da lunedì 10 settembre 2018 .

Clicca sul titolo per visualizzare il programma dei corsi 2018/2019.