Un esperimento di Kaspersky Lab svela che 1 utente su 4 preferirebbe trovarsi nudo in pubblico che girare senza i propri device conness

(Roma, 23 agosto 2018) – Dall’aiutarci a raggiungere un luogo, all’ordinare cibo e rimanere in contatto con gli amici, il mondo digitale e’ diventato cosi’ radicato nella nostra vita quotidiana che non avere accesso a Internet puo’ diventare quasi un dramma. In effetti, oggi, secondo unanuova ricerca(1) condotta da Kaspersky Lab le persone sono cosi’ dipendenti dalla connessione che il 23% preferirebbe essere nudo in pubblico piuttosto che avere i propri dispositivi non connessi. Per questo e’ diventato piu’ importante che mai prendersi cura dei propri dispositivi, avere una connessione stabile ovunque ci si trovi e qualunque cosa si stia facendo.

Pensate ad una normale giornata della vostra vita, quanto fate affidamento su una connessione Internet attiva? Riuscireste ad affrontare un giorno senza Internet? Se la risposta e’ “no”, non siete gli unici. Oggi restare connessi e’ una necessita’ vitale per molti utenti, soprattutto quando si e’ in viaggio. Oltre un quinto (22%) degli intervistati da Kaspersky Lab, in un recente sondaggio, afferma che essere connessi e’ importante come avere a disposizione cibo, acqua e un riparo.

La nostra dipendenza dai dispositivi e la connessione che forniscono e’ cosi’ forte che perdere uno smartphone o un tablet puo’ essere piu’ stressante di molte altre situazioni traumatiche. Quasi tutti gli intervistati (90%) hanno dichiarato di sentirsi piu’ stressati all’idea di perdere o esser derubati del proprio dispositivo piuttosto che perdere un treno/aeroplano (88%), essere coinvolti in un piccolo incidente d’auto (88%) o ammalarsi (80%).

Inoltre, le persone sono pronte a rischiare l’imbarazzo e persino danni personali pur di rimanere connesse. Ad esempio, il 26% ha guardato il proprio schermo del telefono mentre attraversava la strada e il 21% quando camminava in un’area sconosciuta/pericolosa. Inoltre, un intervistato su 5 ha dichiarato di sentirsi nudo senza il proprio dispositivo connesso. Per dimostrare in modo emblematico e provocatorio l’imbarazzo in cui ci si trova senza i propri dispositivi Kaspersky Lab ha condotto un recente esperimento in cui e’ stato chiesto ad un volontario solo e nudo di cercare di ritrovare i propri abiti in una citta’ sconosciuta, senza un telefono e tutti i vantaggi che questo offre.

“L’esser connessi e’ diventato, velocemente, una condizione fondamentale della vita moderna e per molti, una necessita’ assoluta. Il nostro desiderio di essere sempre online e tutto cio’ che siamo disposti a fare per mantenere attiva la connessione con il mondo digitale, mette in evidenza l’importanza dei dispositivi connessi nelle nostre vite. Tuttavia, con la connettivita’ che si estende a tutti gli aspetti della nostra quotidianita’, la sicurezza non puo’ essere trascurata. Bisognerebbe, essere sempre protetti, qualunque cosa si faccia e ovunque si vada: gli utenti devono assicurarsi che, indipendentemente dalla situazione, la loro connessione rimanga sicura”, afferma Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.

Raggiungere questo equilibrio e’ possibile grazie a Kaspersky Security Cloud: questa soluzione e’ in grado di adattarsi alle esigenze di connettivita’ degli utenti e grazie alle diverse funzionalita’ che contiene aiuta gli utenti Mac, Windows, iOS e Android a vivere le loro vite digitali senza il rischio di perdere la connettivita’ quando e’ piu’ necessario:

– Quando non ci si puo’ permettere di esser traditi dal proprio computer, Hard Drive Health Monitor prevede e tiene traccia degli errori sul disco rigido del computer.

– Se il dispositivo viene smarrito o rubato, la funzione Anti-Theft aiutera’ a localizzare e riavere il proprio dispositivo Android, ad esempio facendo suonare la sveglia, bloccando e localizzando il dispositivo, e persino facendo una foto segnaletica alla persona che sta usando il dispositivo.

– Se si sta facendo affidamento sul Wi-Fi pubblico per rimanere connessi, la funzionalita’ Secure Connection consente di proteggere le informazioni crittografando tutto il traffico in modo che nessun altro possa intercettare e utilizzare i dati in modo improprio.

– Se si ha paura che la batteria si scarichi, l’opzione Device Power Consumption del dispositivo indica la carica della batteria rimasta sul dispositivo Android e il tempo disponibile prima che si esaurisca.

– Se i propri figli sono lontani da casa e si vuole essere sicuri che siano connessi e’ possibile grazie a Battery Tracker, una nuova funzione di Kaspersky Safe Kids che informa i genitori quando il livello della batteria sui dispositivi dei propri figli si abbassa.

(1) La ricerca Online or lost: our constant connection dependency di Kaspersky Lab e’ stata condotta su un campione di 11250 utilizzatori di dispositivi d’eta’ compresa tra i 18 e i 60 anni, in 15 paesi: Usa, Messico, Colombia, Brasile, Belgio, Portogallo, Italia, Olanda, Turchia, India, Russia, Giappone, Australia, Singapore e Emirati Arabi Uniti.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://plus.google.com/+KasperskyItKL

https://www.linkedin.com/kasperskylabitalia

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)