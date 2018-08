SNAI – F1, Gp Belgio: Vettel, quote da riscatto, per i bookmaker lotta sul filo con Hamilton

(Milano, 23 ottobre 2018) – Sul circuito di Spa il ferrarista e’ leggermente favorito nei confronti dell’inglese: 2,25 contro 2,50 – I due perfettamente alla pari nelle scommesse sulla pole – Raikkonen ultimo a vincere con la Rossa nel 2009: il bis a 5,50.

Milano, 23 agosto 2018 – Sulla carta, il circuito di Spa e’ una pista favorevole alla Mercedes che qui ha vinto gli ultimi tre Gran Premi di Formula 1. Ma per il prossimo appuntamento, in calendario questo week end, la Ferrari potrebbe cambiare le carte in tavola, sostengono i quotisti SNAI. Negli ultimi due GP (chiusi con un ritiro e un secondo posto) Sebastian Vettel e’ rimasto dietro Hamilton e ha perso la vetta del mondiale, ma e’ stato piu’ per errori o fattori esterni che per mancanza di prestazioni. La Rossa ha dimostrato di poter battere le Frecce d’Argento su qualsiasi circuito in questa stagione e il tabellone delle scommesse lo conferma: Vettel e’ favorito sia nelle qualifiche che in gara, la quota e’ 2,25 in entrambi i casi. Lewis Hamilton se la gioca alla pari con il tedesco nelle scommesse sulla pole (a 2,25 anche lui) ma e’ un soffio dietro il suo rivale in gara: il suo quarto successo a Spa e’ valutato 2,50.

Kimi da podio – Difficile, a meno di sorprese meteo o inconvenienti tecnici, che qualcuno possa inserirsi nella lotta a due diventata ormai il leit motiv di questo mondiale. Si punta a 5,50 sul successo di Kimi Raikkonen, tra l’altro ultimo a vincere in Belgio a bordo di una Ferrari, nel 2009. Il finlandese, pero’, puo’ centrare un podio che farebbe molto gioco alla Rossa in ottica mondiale costruttori. Il suo piazzamento tra i primi tre e’ valutato 1,70. Decisamente piu’ dietro l’altro uomo Mercedes, Valtteri Bottas, offerto a quota 10, cosi’ come Max Verstappen della Red Bull. A 12, invece, il successo del suo compagno di squadra Daniel Ricciardo.

Mondiale ancora aperto – Nonostante la scivolata in classifica di Sebastian Vettel (da leader e’ passato a inseguire con uno scarto di 24 punti) il mondiale piloti resta ancora apertissimo secondo i quotisti SNAI: Hamilton e’ favorito a 1,50, ma il vantaggio sul ferrarista, proposto a 2,50, e’ risicato. Situazione analoga e scarto in quota identico nelle scommesse sul titolo costruttori: Mercedes leader in classifica (con 345 punti) data a 1,50, Ferrari dietro (335) e valutata 2,50.

