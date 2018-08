Ritorna il pop/rock cristiano a Padova con il cantautore Marco Tanduo

Dopo il pienone al Teatro Don Bosco lo scorso 23 giugno, Marco Tanduo e la sua band riproporranno alla sagra di Sant’Agostino di Albignasego (Pd) domenica 26 agosto a partire dalle ore 21.30 (ingresso libero) il nuovo album “Ti dà la vita”, una proposta che si aggiunge a una serie di lavori realizzati in precedenza che fanno parte di unico progetto di evangelizzazione attraverso la musica iniziato dieci anni fa. “Dopo i benefici ottenuti grazie a una conversione di fede più profonda – racconta Marco – non ho più potuto rimanere indifferente a quella frase nel Vangelo: “Andate in tutto il mondo a portare la buona notizia”. Da qui è partito il mio grazie a Dio e il desiderio di Annuncio per tante persone che stanno aspettando di incontrare Gesù nel proprio cuore per dare una svolta vitale alla propria vita”.

Il progetto per il nuovo cd è iniziato a luglio 2016. La caratteristica dei testi delle canzoni è di raccontare del cristiano di oggi cercando di addentrarsi nella sua quotidianità e di far riflettere sull’importanza di ascoltare il proprio mondo interiore per incontrare Dio nel cuore e attingere da Lui energia vitale. Lo stile del disco è decisamente pop ma con alcune sfumature rock molto attuale con nuovi arrangiamenti rispetto al precedente disco “Soli Mai” uscito a novembre 2015. Il disco non gode del supporto di alcuna etichetta discografica ma è un’autoproduzione dove tutti i membri della band hanno dato il proprio contributo professionale per la realizzazione del progetto: Marco per le musiche e i testi, Andrea Lion e Andrea Badan, rispettivamente chitarrista e tastierista della band, per la produzione artistica; Simone Schiavon che oltre a suonare il basso e a comporre il testo della canzone “Unico” si è occupato del il progetto grafico; Denis Centanin per le parti di batteria e Lorenzo Faggin per completare le parti di chitarra elettrica.

“Ti dà la vita” è composto da 10 brani dal sound molto moderno e accattivante con una buona dose di elettronica che si fonde con gli strumenti acustici e sarà presentato nel tour 2018 nelle seguenti date:

15 settembre – Tombelle – Ve

22 settembre – Bitonto – Ba

23 settembre – Bari

28 settembre – Camposampiero – Pd

29 settembre – Tombolo – Pd

26 ottobre – Cittadella – Pd

Per info: www.marcotanduo.com

(Diocesi di Padova)