Nuovi orari ztl: un primo bilancio

30 luglio 2018 – Dopo una settimana di applicazione della nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato, si può fare un primo bilancio del livello di “rispetto” di cui sono stati oggetto i nuovi orari da parte degli automobilitsti. In realtà la vera novità consiste nell’estensione fino alle 23.30 del funzionamento dei varchi che prima si spegnevano alle ore 20.00, con eccezione di quello di quello di riviera Mussato che cessava già dalle 16.00,

di registrare i transiti come irregolari; l’altra novità è che la zona a traffico limitato oggi è pienamente vigente anche la domenica e gli altri giorni festivi. Nulla è cambiato per quelle aree sorvegliate dalle telecamere di via Busonera, largo Europa e riviera Businello, che continuano ad essere attive permanentemente sulle 24 ore. Da un’analisi dei dati emerge un sostanziale rispetto della nuova disciplina, in particolare nella fascia oraria appena introdotta, dalle 20.00 alle 23.30. In orario diurno, dalle 8.00 alle 20.00, si osserva un numero di transiti irregolari allineato con quello precedente all’entrata in vigore della nuova ordinanza lo scorso 23 luglio: la media diurna, infatti, si assesta tra i 170 e i 220 transiti irregolari, distribuiti in giorni diversi, senza giorni in cui siano riscontrabili picchi di transiti significativi collegati per esempio al fine settimana. Per quanto invece attiene le sanzioni in orario serale, il numero di illeciti è variato nella prima settimana dai 23 ai 40 a seconda della serata, dato questo che dà atto di un sostanziale rispetto delle nuove prescrizioni da parte degli automobilisti. In orario serale le sanzioni elevate nei primi 7 giorni sono state complessivamente 245. Ovviamente, il periodo estivo fa si che l’analisi sia al momento parziale, tant’è che è prevista una sperimentazione estesa ai prossimi 6 mesi. La Polizia Locale ricorda alla cittadinanza che oggi i varchi osservano tutti l’orario 8.00 – 23.30 in tutti i giorni della settimana, con esclusione di quelli di di via Busonera, largo Europa e riviera Businello attivi sulle 24 ore.

Condividi questo articolo

(Polizia locale Padova)