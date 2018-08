Estate: sindrome da rientro per 1 italiano su 3, il decalogo

Roma, 23 ago. (AdnKronos Salute) – La fine delle vacanze peggiora l’umore degli italiani. “Uno su 3 (33%) confessa che gli ultimi giorni di ferie e il momento del ritorno sono il periodo delle vacanze in cui si sente meno in forma. Ritornano lo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana, sintomi di quella che gli esperti hanno definito ‘post-vacation blues’. I rimedi? Corretta idratazione, sana alimentazione e giusto approccio psicofisico sono le armi in piu’ per affrontare al meglio il ritorno in citta’”. E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it), condotto con metodologia Woa (Web opinion analisys) su circa 3.500 italiani, uomini e donne, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community digitali per raccogliere ansie e paure sul ritorno in citta’, e su circa 30 esperti tra psicologi, sociologi e nutrizionisti, che spiegano come approcciare il post-vacanze.

“Dimenticare che le vacanze siano finite: questa e’ la parola d’ordine degli italiani. Come lo fanno? Il 48% – rileva l’indagine – cede ai peccati di gola mentre il 26% sceglie di dormire piu’ a lungo, sperando che qualche ora aggiuntiva di sonno serva a prolungare la tranquillita’ estiva. Anziche’ cercare di riassestarsi sui ritmi della citta’, c’e’ poi chi vuole godersi fino all’ultimo giorno le vacanze: il 13% si concede tutti i vizi possibili e il 12% si dedica a varie attivita’, per centrare l’obiettivo di tenere il corpo impegnato e di avere la mente sgombera da preoccupazioni”.

“Si chiama sindrome da rientro ed e’ una sensazione di stanchezza e fatica a ritornare nella routine del quotidiano – afferma Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva – A volte ci si sente anche irritabili con difficolta’ a concentrarsi e presidiare i compiti che normalmente vengono svolti. In realta’ e’ semplicemente una ‘sindrome da adattamento’: corpo e mente che ‘si erano lasciati andare’ nel tempo delle vacanze devono rientrare in uno schema rigido, imposto dal dovere associato ai compiti quotidiani. Una parte di noi vorrebbe permanere a lungo in uno spazio di piacere e si sottrae all’ansia performativa che il quotidiano sempre ci impone. Anche i nostri ritmi circadiani faticano a risintonizzarsi velocemente con i nuovi ritmi e orari del tempo feriale.”

“C’e’ poi un italiano su 2 (51%) che si sente fisicamente appesantito dopo le ‘licenze’ estive, soprattutto legate al’alimentazione e alla nutrizione – prosegue Luca Piretta, nutrizionista e docente dell’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma – La vacanza spesso determina alcuni effetti nocivi sulla salute. Spesso e’ sinonimo di sregolatezza di orari, cambi dei ritmi sonno-veglia; si tende a eccedere con gli alcolici, altro fattore nocivo per l’integrita’ cellulare, e talvolta ci si lancia in sport estremi o di resistenza senza l’adeguato allenamento o preparazione alimentare. Per ultimo, si rischia di tornare dalle vacanze con qualche chilo di troppo, in particolare le persone che tendono a ingrassare e che durante la vacanza non potuto o voluto mantenere il loro corretto regime alimentare”.

Ma come si supera la sindrome da rientro? “E’ fondamentale per permettere un corretto afflusso di sangue ai tessuti e quindi agli antiossidanti di raggiungere tutte le cellule e recuperarle dagli insulti dei radicali liberi – risponde l’esperto – Inoltre, e’ importante ricordare che tutte le reazioni chimiche cellulari avvengono solo se e’ presente l’acqua e questo ci deve far comprendere quanto sia essenziale questo elemento anche per ammortizzare la post vacation blues”.

Ecco il decalogo per battere la sindrome da rientro:

1) Dormi molto e bene, evitando di passare dalle 8-10 ore di sonno del periodo vacanziero alle 6-7 che ci si concede al rientro;

2) Abituati con gradualita’, rientrando dalle vacanze alcuni giorni prima della fine delle vacanze per poter tornare senza un impatto brusco alle temperature e ai ritmi quotidiani;

3) Fai movimento, soprattutto se le ferie sono state movimentate: l’attivita’ fisica aiuta a diminuire lo stress e a riposare meglio;

4) Segui un’alimentazione sana: ben vengano, senza esagerare, i carboidrati semplici (saccarosio, miele, confetture, frutta) e quelli complessi (pane, pasta, riso e cereali);

5) Bevi acque ricche di sali minerali per mantenere in equilibrio facolta’ intellettive e umore;

6) Stai alla luce del sole: il passaggio dalla luce del sole in spiaggia a quella artificiale dell’ufficio puo’ mettere sotto stress il corpo e la mente;

7) Niente tecnologia a letto: non tenere in camera da letto ne’ computer, ne’ cellulare e lascia spenta la tv perche’ il cervello associ la stanza a quella del riposo;

8) Dopo 3 mesi di vacanza, per i bambini e’ ancora piu’ importante tornare al ritmo della scuola gradualmente;

9) Concediti un weekend di relax: finche’ il tempo lo consente puoi dedicare il fine settimana al relax e alla famiglia come se le vacanze non fossero ancora finite;

10) Poniti obiettivi raggiungibili: non strafare e sii pragmatico.

