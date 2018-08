Estate al Planetario di Padova

Il Planetario di Padova consolida la propria offerta anche per il 2018 , proponendosi con i suoi 250mila visitatori come una delle realtà importanti della città di Padova.

Per tutto il periodo estivo il programma prevede un ricco e diversificato calendario di eventi e un’offerta che coinvolgerà tutti i cittadini e i turisti della città.

Agosto

venerdì 24 e 31 ore 21

Impariamo a riconoscere la Stella polare, l’Orsa Maggiore, amassi di stelle e nebulose con la spiegazione in cupola e a seguire osservazione ai TELESCOPI (in caso di meteo sfavorevole dopo la spiegazione verrà proiettato il filmato STARS)

sabato 25, ore 17.30

Spiegazione dal vivo Le Favole Celesti e a seguire il filmato Stars

Le favole celesti: C’era un tempo in cui si alzavano gli occhi al cielo e si raccontavano storie di Dei, mostri ed eroi. Ecco le storie più belle legate alle costellazioni più famose. Storie di stelle,favole celesti…dedicate a tutti i bambini da 0 a 99 anni!

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

domenica 26 – ore 17.30

Spiegazione dal vivo Scopri il Cielo con Galileo e a seguire il filmati di animazione Vacanza nel Sistema Solare

(spettacolo consigliato a più piccoli e ai genitori. I contenuti sono comunque adatti a ogni età)

Live: Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

Biglietti

Ingresso intero: 8 euro

Ingresso ridotto (per per under 16 e over 65 anni, studenti universitari): 6 euro

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di portatori di handicap e per i bambini minori di 6 anni, tenuti in braccio.

Abbonamento per 10 ingressi, valido per 12 mesi: 60 euro

Per i Gruppi con prenotazione: Ingresso per gruppi fino a 25 persone: 150 euro; 6 euro per ogni ulteriore persona; ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 30 persone.

Per le Scuole e Centri Estivi con prenotazione: Ingresso per le scuole (*) fino a 25 persone: 150 euro; 6 euro per ogni ulteriore persona; biglietto gratuito docenti accompagnatori.

Attività complementari di osservazione del Sole e delle Stelle: Informazioni in Segreteria

Informazioni

Segreteria – Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova (PD)

tel: 049.773677

web: www.planetariopadova.it

e-mail: [email protected]

orario segreteria

dal lunedì al sabato

dalle 9 alle 12; dalle 16.30 alle 19.30

(Provincia di Padova)