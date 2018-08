dal 26 settembre iniziano i laboratori creativi per i cittadini over 60

Dal 26 settembre 2018 riprendono i laboratori creativi per la terza eta’ organizzati dall’Assessorato al sociale – Ufficio Attivita’ creative terza eta’.

La programmazione 2018/2019 prevede l’attivazione di corsi che spaziano nelle piu’ svariate discipline e sono dislocati su tutto il territorio comunale. Queste attivita’, oltre a favorire il potenziamento delle abilita’, attraverso la libera espressione e il recupero delle facolta’ creative, offrono occasioni di relazione, diventando un importante strumento di aggregazione sociale e culturale.

I corsi che vengono proposti sono: acquerello, modellato e creta, pittura, ricamo, inglese, spagnolo, francese, memory fitness, arte terapia, animazione teatrale, canto corale, balli di gruppo, danze popolari.

E’ ancora possibile iscriversi ai laboratori, secondo le disponibilita’ dei posti, presso l’Ufficio Attivita’ creative terza eta’, via Giotto 34, o scaricando il modulo sul sito di Padovanet ed inviando la richiesta via email a [email protected] Si segnala in particolare la disponibilita’ di posti ai laboratori di:

inglese base e conversazione avanzato;

spagnolo base e conversazione;

modellato e creta;

pittura;

ricamo.

Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio sono: lunedi , mercoledi e venerdi dalle ore 9:00 alle 12:00 e martedi pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 – telefono 049 8205088.

I requisiti di iscrizione sono aver compiuto 60 anni, essere residente a Padova e essere in condizione non lavorativa.

Inoltre, per chi volesse essere sempre aggiornato sulle attivita’, eventi e nuove proposte rivolte alla terza eta’ e’ possibile iscriversi alla newsletter mensile tramite Padovanet o facendo richiesta all’Ufficio attivita’ creative terza eta’.

Per informazioni

Ufficio Attivita’ creative terza eta’ – Settore Servizi Sociali – Comune di Padova

via Giotto, 34 – 35137 Padova

telefono 049 8205088 – fax 049 8207121

orario: lunedi , mercoledi e venerdi dalle 9:00 alle 12:00, martedi dalle 15:00 alle 16:30

email [email protected]

