Commercialisti: da settembre formazione a tutto gas

Corrono le opportunità di formazione professionale per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, Treviso e Vicenza con due importanti iniziative.

La prima riguarda l’alta formazione per 15 commercialisti veneziani under 43. La Fondazione Marino Grimani ha messo a disposizione 15 borse di studio per la copertura del 50% della quota di partecipazione ai corsi di specializzazione promossi dalla SAF Triveneta. C’è tempo fino al 30 di settembre prossimo per partecipare al bando a questo link: https://goo.gl/oeC3Ps.

Un’altra opportunità, dedicata a tutti i commercialisti, è contenuta nella convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia per estendere agli iscritti all’ODCEC le attività formative organizzate dall’Ateneo veneziano.

Un accordo che coinvolge anche gli Ordini dei Commercialisti di Treviso e di Vicenza oltre al Circolo giuridico “Gaetano Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato” di Vicenza. I primi argomenti sono “Diritto contabile” e “Laboratorio di diritto processuale civile” del corso di laurea in Economia e Commercio di Ca’ Foscari. Per ciascun anno accademico 2018/19, 2019/20 e 2020/21 l’Ateneo veneziano mette a disposizione gratuitamente 10 posti per corso, così anche gli iscritti agli Ordini dei Commercialisti convenzionati potranno seguire i corsi di 30 ore, maturando i crediti formativi per l’aggiornamento dei professionisti (FPC).

Le lezioni di Diritto contabile con il prof. Lorenzo De Angelis inizieranno il 7 novembre 2018, fino al 7 dicembre 2018 e si svolgeranno il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.30, in aula “San Giobbe 9C” a Venezia, mentre il Laboratorio di diritto processuale civile partirà entro la prima settimana di febbraio del 2019. Iscrizioni presso i rispettivi ODCEC convenzionati.