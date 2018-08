Ambiente, societa’ ed economia: gli orti urbani fanno bene

Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Piu’ biodiversita’, meno rifiuti, miglioramento del clima, inclusione sociale, occupazione, riduzione del costo degli alimenti. Sono i tanti vantaggi che si possono ottenere dalla diffusione degli orti urbani. Lo certificano i primi risultati di SustUrbanFood, progetto coordinato dall’Universita’ di Bologna e finanziato dall’Unione Europea (Marie Skolodowska-Curie Action) per studiare l’impatto dei tanti nuovi spazi agricoli che negli ultimi anni si sono fatti largo tra strade e palazzi nelle citta’ d’Italia, d’Europa e in tutto il mondo.

I primi esiti del lavoro di ricerca sono stati da poco pubblicati in due articoli sulla rivista Sustainability. Gli orti orbani – rivelano i ricercatori – portano opportunita’ in campo ambientale, ma anche per lo sviluppo sociale ed economico. E vantaggi per il bilancio familiare: con un piccolo orto domestico, di grandezza compresa tra 10 e 20 metri quadrati, e’ possibile produrre abbastanza verdura per soddisfare l’intero fabbisogno annuale di una persona.

Pur essendo iniziative locali, spesso autonome e di piccole dimensioni, la diffusione di aree coltivate in citta’ genera un impatto significativo in diverse direzioni. Per definirne i contorni, i ricercatori di SustUrbanFood hanno utilizzato un approccio dal basso verso l’alto, interpellando direttamente le tante persone coinvolte nel settore: gestori di orti urbani, titolari di cooperative e piccole realta’ agricole in citta’, amministratori pubblici, associazioni, ricercatori e studenti universitari.

Le opinioni, le testimonianze, le esperienze raccolte confermano la capacita’ degli spazi agricoli cittadini di produrre risultati tangibili nel campo dello sviluppo sostenibile. Le conseguenze positive piu’ immediate sono quelle legate alla sostenibilita’ ambientale: l’aumento della biodiversita’ in contesti, come quelli urbani, che solitamente ne sono poveri; la capacita’ di regolazione del micro-clima locale che deriva da un aumento delle aree verdi; il maggior riciclo di rifiuti organici, riutilizzati come fertilizzanti naturali.

Inoltre, gli orti urbani sono ormai visti come un elemento caratteristico delle citta’, tanto da essere considerati una componente irrinunciabile nella progettazione di nuovi quartieri e centri abitati.

Non meno importante dell’impatto ambientale, poi, c’e’ quello sociale. Dall’analisi dei ricercatori emerge che gli orti urbani promuovono l’inclusione sociale e lo sviluppo di nuove comunita’: ci si incontra, si condividono esperienze, si sta insieme, si imparano cose nuove.

Senza dimenticare i vantaggi per la salute: coltivare e’ anche un’occasione per fare attivita’ fisica, e inevitabilmente fa aumentare la quantita’ di frutta e verdura consumata.

Un aspetto, quest’ultimo, che finisce per avere un impatto anche in campo economico. Avere un orto urbano, infatti, significa poter risparmiare sull’acquisto di prodotti freschi. E allargando l’orizzonte oltre il singolo orto domestico, la nascita di piccole attivita’ agricole cittadine porta ad accorciare notevolmente la filiera tra produzione alimentare e consumatore, favorendo lo sviluppo di modelli economici alternativi e creando cosi’ anche nuovi posti di lavoro.

Ma avere un orto da coltivare e’ solo un passatempo piacevole o puo’ trasformarsi davvero in un vantaggio concreto per l’economia familiare? Per capirlo i ricercatori dell’Universita’ di Bologna hanno studiato un caso specifico: un orto domestico di circa 30 metri quadrati situato nella citta’ di Padova.

Per analizzarne la capacita’ di produzione, hanno osservato 21 cicli di raccolto, valutando di volta in volta l’utilizzo di acqua, fertilizzanti e pesticidi, ma anche i materiali impiegati, la produzione di rifiuti, la disposizione e la tipologia delle diverse coltivazioni scelte. L’impatto ambientale e’ stato calcolato considerando il Life Cycle Assessment: un metodo che permette di tenere conto dell’intero ciclo di vita dell’intervento, dalla fase di preparazione iniziale fino alla dismissione finale.

L’opzione piu’ ecosostenibile? Pomodori e melanzane, perche’ producono frutti grandi e quindi raccolti maggiori rispetto ad altre coltivazioni con frutti piu’ piccoli come ad esempio fagioli e piselli. Per le verdure a foglia verde come lattuga, bietola o cicoria, invece, e’ determinante la scelta della varieta’: alcune sono piu’ produttive di altre e questo incide anche sull’impatto ambientale dell’orto nel suo complesso. Nel valutare le opzioni possibili, inoltre, i ricercatori hanno tenuto conto dei costi sostenuti in relazione all’impatto ambientale.

Quindi, avere un orto domestico conviene? Tenendo conto di tutti questi aspetti – tipologie di verdure coltivate, condizioni climatiche, quantita’ e qualita’ delle risorse utilizzate – la risposta e’ positiva. Analizzando i dati raccolti, infatti, i ricercatori hanno valutato che con un terreno di dimensione compresa tra circa 10 e 20 metri quadrati e’ possibile ottenere una quantita’ di verdura sufficiente per l’intero fabbisogno annuale di una persona.

(Adnkronos)