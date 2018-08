Zeropark presenta l’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie alimentata dall’IA

– Zeropark offre a migliaia di performance marketer ed editori di siti web di tutto il mondo una piattaforma connessa su entrambi i fronti permettendo a questi di comprare e vendere spazi pubblicitari sulla base del Real-Time Bidding (RTB).

La funzione Smart eCPA alimentata dall’Intelligenza Artificiale e’ molto di piu’ che un semplice modello di costo alternativo in Zeropark. Se abilitati, gli algoritmi di machine learning di Zeropark consentiranno di ottimizzare le campagne Smart eCPA a un costo desiderato predefinito per acquisto.

“Smart eCPA valuta 16 dimensioni in tempo reale e seleziona i punti dati piu’ significativi per l’ottimizzazione, selezionando in modo specifico gli obiettivi desiderati per ogni campagna.Queste dimensioni includono la versione del sistema operativo, il tipo di connessione internet e la sua velocita’, la tipologia di dispositivo e altro,” ha detto Mateusz Drela, Direttore Business Development presso Zeropark.

Ottimizzare le campagne e’ una parte essenziale, ancora tediosa e dispendiosa di tempo della pubblicita’ online. Smart eCPA semplifica questo processo in un solo clic, ottimizzando ad una velocita’ e su scala non raggiungibile dall’essere umano, grazie alla sua capacita’ di analizzare milioni di combinazioni di punti dati.

Grazie a Smart eCPA, i venditori non devono piu’ passare la maggior parte della loro giornata in ottimizzazioni manuali complesse, ma possono invece concentrarsi piu’ che mai sull’aumento della loro attivita’ di acquisto di media e gestire contemporaneamente piu’ campagne.

“Abbiamo gia’ avuto successo nell’integrare l’IA nel nostro strumento di tracciamento pubblicitario, Voluum, ha aiutato migliaia di venditori digitali di agenzie e marchi ottenendo il meglio dai loro sforzi di gestione di pubblicita’ online grazie alla corrispondenza automatica in tempo reale del traffico verso le offerte considerate migliori e pagine di destinazione e alle loro migliori combinazioni.Siamo estremamente orgogliosi che il nostro collega, il Dr. Paweł Rzeszuciński abbia aderito alla European AI Alliance lanciata dalla Commissione Europea.L’introduzione di Smart eCPA in Zeropark sottolinea la convinzione di Codewise che il futuro della pubblicita’ risiede dell’Intelligenza Artificiale,” ha dichiarato il Dr. John Malatesta, Presidente e Direttore Revenue e Marketing presso Codewise.

Informazioni su CodewiseFondata nel 2011, Codewise e’ l’azienda leader che fornisce soluzioni online di misurazione e gestione pubblicitaria alimentate da Intelligenza Artificiale per marketer digitali. Nel 2017 e nel 2018, Codewise e’ stata riconosciuta come una delle aziende tecnologiche con la piu’ rapida crescita in Europa, dal Financial Times e da Deloitte. Le soluzioni di Codewise aiutano migliaia di aziende in 190 paesi a tracciare, misurare e ottimizzare milioni di dollari spesi in pubblicita’, incrementandone l’efficienza e il ROI come mai prima d’ora. Codewise sta attualmente monitorando oltre 2,5 miliardi di dollari di spesa pubblicitaria digitale per alcuni dei piu’ grandi marchi e agenzie di pubblicita’ al mondo, tra cui 400 milioni di dollari di spesa pubblicitaria su Facebook. Per saperne di piu’ www.codewise.com

Informazioni su ZeroparkZeropark e’ una soluzione per lo scambio di traffico basato sulle prestazioni che collega in tempo reale inserzionisti, affiliati e team di media buying con fonti di traffico ad alte prestazioni. Offre traffico selezionato dal reindirizzamento di domini parcheggiati, app per dispositivi mobili e pop-up Premium. Include solide opzioni di indirizzamento e potenti strumenti di ottimizzazione supportati da meccanismi di machine learning, il tutto in un’interfaccia intuitiva. Zeropark gestisce ogni giorno 150 milioni di visualizzazioni di annunci. www.zeropark.com

Contatto PR: [email protected]

