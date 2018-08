Una notte al Museo di Esapolis

Diventa anche tu esploratore per una notte!

Venerdì 24 agosto ti aspetta un’incredibile avventura per scoprire Esapolis come non l’hai mai visto!

Dettagli

Esperti naturalisti ti guideranno alla scoperta del museo in versione notturna: un’occasione unica per ammirare gli straordinari animali ospitati a Esapolis, mentre non tutti dormono!

L’evento, su prenotazione, inizierà alle ore 20.30 al prezzo promozionale di 5 euro a persona.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

tel. 049-8910189;

[email protected];

www.micromegamondo.com.

Vi consigliamo di munirvi di torce, proprio come dei veri esploratori!

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2127650934176914/

(Provincia di Padova)