Salute: stare seduti anche solo 10 minuti riduce circolazione gambe

Roma, 22 ago. (AdnKronos Salute) – La sedentarieta’ fa male, anche se dura poco. Basta infatti stare seduti solo 10 minuti per ridurre la circolazione delle gambe e l’irrigazione sanguigna dei muscoli degli arti inferiori. L’avvertimento arriva da uno studio inglese pubblicato su ‘Experimental Physiology’, in cui pero’ si dimostra anche che l’impatto negativo dell’inattivita’ puo’ essere contrastata con semplici esercizi di contrazione muscolare.

Studi precedenti avevano dimostrato gli effetti negativi sulla circolazione di 6 ore di inattivita’. I ricercatori hanno percio’ cercato di capire quale fosse il tempo minimo in cui la sedentarieta’ comincia ad essere dannosa, utilizzando un sistema doppler per valutare il flusso sanguigno su 18 giovani uomini sani: mentre stavano seduti 10 minuti riposandosi oppure facendo gli esercizi (muovendo, in posizione sdraiata, il piede in alto e in basso ogni 2 secondi per un terzo del tempo del risposo). Il test ha dimostrato che il breve periodo di inattivita’ ha effetti sulla salute vascolare, ma anche che semplici contrazioni muscolari possono contrastare i danni.

I risultati, precisano i ricercatori, dovranno essere confermati anche in relazione al sesso, all’eta’, alla condizione cardiovascolare e si dovra’ valutare se i problemi riscontrati per le gambe si verificano anche in altre parti del corpo.

(Adnkronos)