Prima distribuzione dello US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon della Michter’s in tre anni

– L’intervallo di tre anni e’ stato determinato dalla carenza di whisky che ha registrato Michter’s. “Dobbiamo ripartire i nostri whisky semplicemente perche’ non ne abbiamo una quantita’ sufficiente per poter soddisfare la domanda,” ha dichiarato Joseph J. Magliocco, presidente di Michter’s. “A causa della situazione delle materie prime, abbiamo discusso se effettuare o meno questa distribuzione. Alla fine abbiamo deciso di preparare un po’ del nostro Toasted Barrel Finish Bourbon per i clienti piu’ affezionati che lo hanno chiesto a gran voce.”

Presentato in mezzo a grande entusiasmo nell’autunno del 2014, lo US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon di Michter’s e’ un whisky innovativo. Viene creato prendendo lo US*1 Kentucky Straight Bourbon di Michter’s e facendolo invecchiare per un altro periodo di tempo in una seconda botte realizzata appositamente. Questa seconda botte viene creata usando legno essiccato all’aria per 18 mesi, e quindi riscaldato (toasted) senza farlo annerire. Il mastro della maturazione di Michter’s, Andrea Wilson, ha osservato, “E’ notevole come il carattere del nostro US*1 Bourbon possa essere trasformato dal maggior tempo trascorso in una botte riscaldata ad arte secondo le nostre specifiche.” Il distillatore di Michter’s, Dan McKee, ha commentato, “Non riesco a ricordare l’ultimo assaggio che ho condotto in cui qualcuno non mi abbia chiesto quando avremmo riportato il Toasted Bourbon.”

Il Toasted Barrel Bourbon di Michter’s viene imbottigliato a 91,4 proof (45,7% volumi di alcool), lo stesso proof dell’offerta attuale dello US*1 Small Batch Bourbon di Michter’s. Il prezzo di vendita suggerito e’ di 60 dollari per una bottiglia da 750 ml negli Stati Uniti. Le spedizioni da parte dei distributori di Michter’s inizieranno a settembre 2018.

La distilleria di Michter’s si trova nella sezione Shively di Louisville, Kentucky, nel cuore dell’industria del whisky americano, e ha una proprieta’ di 59 ettari a Springfield, Kentucky dove vengono coltivati i propri cereali non OGM per poter produrre il whisky. Michter’s produce whisky molto apprezzati in produzione limitata. Michter e’ rinomata per il proprio small batch bourbon, single barrel bourbon, single barrel rye e whisky americano small batch. Per ulteriori informazioni, visitate www.michters.com, e seguiteci su Instagram, Facebook, e Twitter.

