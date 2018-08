Ilva, Di Maio: “Da parere Avvocatura forti criticita’”

Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Persistono forti criticita’ e nuovi elementi fondamentali che porterebbero al sospetto di illegittimita’ dell’atto. Il profilo piu’ rilevante e’ legato a eccesso di potere’ e cioe’ al cattivo esercizio dello stesso, non essendo stato tutelato il bene comune e il pubblico interesse a causa della negata possibilita’ di effettuare rilanci per migliorare l’offerta”. Ad affermarlo in una nota e’ il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo che “nella serata di ieri sono arrivate le 35 pagine del parere dell’Avvocatura dello Stato, che avevo richiesto lo scorso 7 agosto” sull’Ilva. Il parere, rileva Di Maio, “affronta sia le criticita’ rilevate dall’Autorita’ Nazionale Anticorruzione che alcuni ulteriori profili segnalati all’attenzione dell’Avvocatura”.

L’Avvocatura dello Stato “evidenzia – si legge nella nota – una possibile lesione del principio di concorrenza: lo spostamento del termine al 2023 per l’ultimazione degli interventi ambientali avrebbe dovuto suggerire una proroga del termine per la presentazione di ulteriori offerte. E in relazione alle tutele ambientali l’estrema importanza di ambiente e salute richiede altri necessari approfondimenti in materia”.

