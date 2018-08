Come trovare lavoro a Padova

Il mercato del lavoro di Padova continua a garantire adeguate soddisfazioni a tutti coloro che – giovani e meno giovani – si stanno avvicinando alla prima occupazione, o al cambio di un posto di lavoro rispetto all’attuale. D’altronde, tutta la regione dimostra di poter guardare con ottimismo al futuro economico e occupazionale, forte di uno sviluppo del Pil che cresce dell’1,6% (oltre la media nazionale) grazie soprattutto al contributo delle esportazioni e, finalmente, anche della domanda interna, in grado di muoversi positivamente dopo anni di crisi, trascinando i consumi delle famiglie in rialzo dell’1,5% e gli investimenti del 3,9%.

Per quanto concerne invece l’export, la regione si conferma la seconda esportatrice italiana con 61,3 miliardi di euro di fatturato nel solo 2017, in incremento del 5,1% rispetto all’anno precedente. Nel 2018 il trend sembra essere confermato: nei primi tre mesi dell’anno il fatturato estero delle imprese ha raggiunto i 15,5 miliardi di euro, con uno sviluppo di oltre il 4% rispetto all’anno precedente.

Ma come si riflette tutto questo sul mondo del lavoro della regione e, in particolar modo, di Padova? Come trovare offerte di lavoro Padova e provincia con Adecco e con gli altri canali a disposizione degli interessati?

Iniziamo con il ricordare che quanto sopra si traduce facilmente in una crescente gamma di opportunità lavorative. I principali settori industriali sono sicuramente uno dei più prelibati per il cerco lavoro Padova, così come il turismo – che merita un cenno separato: il 2017 ha permesso infatti alla regione di poter vantare numeri da record, con 19,2 milioni di arrivi di turisti e 69,2 milioni di presente, con incrementi su base annua rispettivamente pari al 7,4% e al 5,8%.

Complessivamente, come d’altronde ben evidenziato dalla continua crescita delle offerte di lavoro Padova, l’occupazione regionale è cresciuta del 2,1%, mentre la disoccupazione è calata del 5%. Ne è anche derivato che Padova e l’intera regione si confermano aree con tassi di occupazione ben superiori alla media italiana (66%) e con una disoccupazione ben più bassa rispetto alla soglia nazionale (6,3%).

Un trend che dovrebbe inoltre proseguire nel corso del prossimo futuro, con le attività di ricerca e selezione Padova che sono sempre più diffuse. In tal senso, una buona parte del merito della caratterizzazione di un mercato del lavoro sempre più dinamico è attribuibile alle agenzie per il lavoro, che continuano ad attrarre un crescente numero di persone in cerca di un’occupazione.

Chi trova lavoro Padova lo fa molto spesso proprio attraverso tali canali. È sufficiente recarsi nell’agenzia per il lavoro a Padova più vicina al proprio domicilio, registrarsi, consegnare il proprio curriculum e affrontare un breve colloquio con i selezionatori dell’agenzia. Questi ultimi valuteranno il profilo del candidato e verificheranno l’esistenza di una o più offerte di lavoro rispondenti alle sue caratteristiche. In caso positivo, l’agenzia metterà in contatto l’azienda richiedente lavoro con il candidato. In caso negativo, il curriculum del candidato registrato rimarrà comunque all’interno del database in vista di una futura richiesta da parte di altre imprese.