Renzi ai 5S: ‘Pronti a commissione d’inchiesta?’

Crollo Genova





Roma, 21 ago. (AdnKronos) – Il Pd chiede una commissione parlamentare d’inchiesta sul crollo del ponte Morandi a Genova. “Caro Movimento 5 Stelle, siete pronti alla commissione di inchiesta? – scrive su Twitter Matteo Renzi – Bene! Siete voi al potere, avete i numeri: diteci quando si parte. E vedremo chi inquina i social”. “Aspettiamo la convocazione. O finira’ come il reddito di cittadinanza? O come la Gronda?” chiede l’ex premier chiudendo il tweet con #NonSonoFavolette.

Per il segretario del Pd, Maurizio Martina, una commissione parlamentare d’inchiesta “e’ doverosa”. “Il Parlamento deve dare il proprio contributo serio dopo la tragedia” sottolinea su Twitter ribadendo quanto espresso nel corso di un’intervista a Rtl.

“Proponiamo al governo di attivare a Genova una Zona Economica Speciale (Zes) per investire in forme nuove sul porto – ha detto inoltre Martina durante l’intervista – Una Zes aggiuntiva a quelle gia’ attivate in altri porti italiani per aiutare con il credito d’imposta e le semplificazioni burocratiche chi investe nella logistica portuale della citta’”. Questa soluzione, ha aggiunto, “puo’ essere una risposta forte e concreta per sostenere Genova. E bisogna continuare con gli aiuti immediati alle famiglie sfollate dopo il crollo”.

(Adnkronos)