Rai-Fiorello, slitta l’accordo

Roma, 21 ago. (AdnKronos) – Il ritorno di Fiorello nel prime time di Rai1 si allontana. Le trattative per uno show autunnale prodotto dalla societa’ Ballandi erano in fase avanzata ma – come rivelato da ‘Chi’ e confermato all’Adnkronos da altre fonti – Rosario Fiorello e la tv pubblica non avrebbero trovato l’accordo su una serie di questioni organizzative e produttive, inclusa l’idea dello showman di andare in onda da un ‘palatenda’ come gia’ era accaduto nel 2009 per il ‘Fiorello Show’ andato in onda su Sky Uno da un tendone appositamente creato a Piazzale Clodio a Roma. Dunque, nessun ritorno nel prime time di Rai1 per Fiorello, almeno nell’autunno 2018.

