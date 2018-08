Canson Capital Partners chiude il primo fondo di co-investimento

– Abbiamo il piacere di annunciare che Canson Capital Partners (York) Co-Investment, SCSp (il “Fondo”) ha tenuto la sua chiusura finale il 13 agosto 2018 con Impegni di capitale aggregati di poco superiori a 100 milioni di dollari americani (incluso l’impegno degli sponsor).

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/731171/Canson_Capital_Partners_Logo.jpg )

Il Fondo co-investira’ insieme al consorzio diretto da Blackstone nell’acquisizione di una quota di maggioranza della divisione Finance and Risk di Thomson Reuters, che sara’ conosciuta come Refinitiv, una transazione valutata a circa 20 miliardi di dollari americani.

Il Fondo ha ricevuto domanda di sottoscrizione notevolmente in eccesso dell’obbiettivo da un gruppo di investitori istituzionali di alta qualita’, family office e investitori professionisti HNW.

Si tratta del primo veicolo di co-investimento di Canson che dimostra la validita’ della strategia di Canson di agire come collegamento tra fonti di Capitale Alternativo ad opportunita’ specifiche.

Matteo Canonaco, co-fondatore di Canson Capital Partners, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con un gruppo di investitori di altissima qualita’ nella creazione del nostro primo fondo di Merchant Banking. Un elemento chiave della nostra strategia e’ quello di co-investire insieme ai nostri clienti in situazioni come la transazione Refinitiv, dove Canson ha agito come Lead Advisor al consorzio diretto da Blackstone”

James Simpson, co-fondatore di Canson Capital Partners, ha affermato: “La chiusura del Fondo chiude con grande successo il primo anno di vita di Canson Capital Partners. Abbiamo un approccio unico nella ricerca di soluzioni strategiche che combina una consulenza indipendente di lungo termine con fonti discrete di capitale alternativo, per servire i nostri clienti”.

Informazioni su Canson

Canson Capital Partners (Canson) e’ una societa’ leader di Merchant Banking incentrata sul Capitale Alternativo. Canson fornisce consulenze di alto livello, il nostro obbiettivo e’ quello di collegare le fonti di Capitale alternativo con opportunita’ specifiche che consentono ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi strategici di lungo periodo. Canson Capital Partners e’ il nome commerciale di Canson Ltd, societa’ autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito.

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)