Bovolenta: BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

E’ uscito il bando per il Servizio Civile Universale 2018/2019 che si svolgerà pressso il Comune di Bovolenta. Si tratta di un’opportunità per crescere moralmente e professionalmente, svolgendo con un team di coetanei, un concreto ed importante servizio di 30 ore settimanali per la collettività. Per svolgere il Servizio è necessario avere un’ età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti.

Sono disponibili 4 posti.; nello specifico:

3 volontari per il progetto “Comunità in rete” che si occuperanno di organizzare e promuovere attività culturali, sportive e sociali che concorrano nel già avviato processo di riattivazione del paese e di sostegno della comunità;

1 volontario per il progetto "Libri liberi" che si occuperà della promozione della Biblioteca Comunale organizzando iniziative culturali volte a coinvolgere la Cittadinanza nel mondo della cultura. Affiancherà inoltre, la bibliotecaria nel lavoro quotidiano.

E’ previsto un rimborso mensile di euro 433.80 per l’intera durata dei 12 mesi di servizio.

Per partecipare è necessario presentare compilata la domanda in allegato entro e non oltre il 28 settembre 2018 tramite consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali (mar e ven 10.00-12.30; sab 9.00-12.00) oppure Ufficio Protocollo (lun-ven 9.00-13.00).