Roma in tilt, albero su condotta idrica

Maltempo





Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Traffico in tilt e allagamenti a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore in diverse zone della Capitale. Tra le vie piu’ colpite, anche a causa della caduta di rami in strada, via Cassia, viale Parioli, via Nomentana e zona Tiburtino. Chiusa la via Nomentana, altezza via di sant’Alessandro dopo il Gra, per la caduta di un grosso albero che ha causato la rottura di una condotta idrica. Sul posto una pattuglia della polizia locale del Gruppo Nomentano, i vigili del fuoco in attesa di una squadra dell’Acea. Traffico rallentato anche a Lungotevere Tor Di Nona, altezza ponte Umberto, a causa della caduta di un grosso ramo sulla strada.

(Adnkronos)