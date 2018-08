“Mission: Green Computing” di Supermicro introduce il TCE (Costo totale per l’ambiente) per i Centri Dati Leader

– SAN JOSE, California, 20 agosto 2018 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell’ambiente, ha annunciato oggi la distribuzione del nuovo film breve “Mission: Green Computing”, (Missione: informatica ecologica) prodotto insieme a Intel in collaborazione con la NASA.

Questo film provocativo, che arriva al momento giusto, esplora il ruolo vitale ricoperto dai centri dati per supportare i miliardi di dispositivi connessi al momento, distribuiti in tutto il mondo e l’impatto ambientale che deriva dalla rapida espansione di questi centri dati. Gli impatti principali che vengono esplorati in questo film comprendo le emissioni di gas a effetto serra, il consumo di energia e i rifiuti elettronici.

Le societa’ si preoccupano certamente del TCO (costo totale di proprieta’), ma hanno pensato al TCE: il costo totale per l’ambiente?

L’Amministratore Delegato e Presidente di Supermicro, Charles Liang, ha detto: “Quale leader del settore, vogliamo fornire esattamente il meglio per i nostri clienti per aiutarli a risparmiare sia denaro che sul costo totale di proprieta’. Vogliamo anche essere certi di contribuire al nostro ambiente, contribuire all’unica Madre Terra che abbiamo.”

Shesha Krishnapura, Fellow Intel e CTO per l’IT,: “Quando si parla con i CIO da tutto il mondo, si sente sempre parlare di trasformazione digitale e la maggior parte dell’attenzione e’ sul lato dell’applicazione. Quello che non viene colto e’ la trasformazione a livello di infrastruttura.”

Lo scienziato ricercatore presso il Chief Computational Information Sciences and Technology Office (Ufficio principale per la tecnologia e le scienze informatiche), NASA Goddard Space Center (Centro spaziale Goddard della NASA), Daniel Duffy: “Queste risorse informatiche utilizzano molta energia, pertanto cerchiamo di essere quanto piu’ ecologici ed efficienti.”

NASA Global Modeling and Assimilation Office (Ufficio modellazione e assimilazione globale NASA), Lesley Ott: “Non vogliamo essere responsabili di massicce emissioni di gas a effetto serra mentre facciamo ricerche proprio su loro.”

Queste societa’ hanno messo insieme le loro forze per poter implementare nuove tecnologie che consentono ai centri dati di risparmiare le risorse. Si tratta di tecnologie sviluppate da Supermicro che permettono di realizzare risparmi sul costo totale di proprieta’ e al tempo stesso limitano il costo totale per l’ambiente.

“Mission: Green Computing” e’ disponibile online ora su www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

