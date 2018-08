I consigli migliori per acquistare un trio adatto alle tue esigenze

Ecco la cruda realtà: nessun trio è perfetto. Tuttavia, questo non significa che non sia possibile trovare il prodotto più adatto per le tue esigenze. Con il nostro sito web puoi trovare il trio perfetto, seguendo i nostri consigli e leggendo le nostre recensioni.

Il trucco sarà sostanzialmente quello di abbinare il modello di passeggino alle sfide che dovrai affrontare ogni giorno. Insieme, cercheremo di rispondere a delle domandi semplici, che ti aiuteranno a scegliere il modello perfetto. Quindi, partiamo subito, senza perderci in ulteriori chiacchiere.

Innanzitutto il peso. Quelli più pesanti tendono ad essere più resistenti, passeggiano più agevolmente e si adattano meglio ai terreni sconnessi, ma sono ingombranti nei corridoi stretti, sulle rampe di scale e per le città affollate. I passeggini leggeri sono più facili da trasportare, sollevare e mettere via, ma non sono l’ideale per il fuoristrada. Ora, questo problema può essere affrontato in due modi diversi: acquistare un passeggino multiuso che offra un buon compromesso, oppure acquistare due passeggini diversi per le situazioni diverse.

Ma prima di prendere una qualsiasi decisione, devi considerare il tuo budget. I neo genitori, restano abbastanza spiazzati di fronte ai costi (elevati) del miglior passeggino trio. Solitamente, si pensa di poter spendere un paio di centinaia di euro e poi ci si ritrova di fronte a modelli che costano 5 volte tanto. Per questo motivo è bene farsi consigliare dagli esperti, settare un budget e poi verificare che nessun amico o parente voglia farci questo regalo.

C’è un’altra questione importante da considerare: hai intenzione di avere più di un bambino? Se è così, potresti prendere in considerazione l’idea di acquistare un passeggino singolo che si converta in un doppio passeggino. Molte famiglie dicono che il loro più grande rimpianto è quello di non aver acquistato un modello convertibile.

Ecco ciò che devi considerare: non c’è niente di peggio che la gelosia fraterna, che nasce quando il più piccolo viaggia comodamente nel suo passeggino, mentre l’altro è già costretto a camminare sulle sue gambe. Avere due posti elimina questo conflitto. Certo, molto dipende anche dall’età che si passano; un bambino di 5 anni, è già troppo grande per viaggiare in un passeggino.

Altra considerazione da fare, è la comodità di avere un seggiolino da auto, che si agganci direttamente al telaio del passeggino. Questo sistema da viaggio è molto comodo per i bambini piccoli, che non sono costretti a svegliarsi quando passano dall’auto alla strada. Inoltre, se vuoi che il neonato si goda veramente il viaggio, devi prendere in considerazione un passeggino che possa estendersi in posizione completamente verticale. Acquistare un trio è il modo migliore per garantire che il sistema da viaggio sia completamente compatibile con il passeggino.

Se sei arrivata/o fin qui: complimenti! Ma non credere di aver finito. Leggi ulteriori informazioni sul nostro sito e scegli il tuo passeggino in modo informato. Come avrai certamente capito, non si tratta di un acquisto “economico” per cui, cerca di non gettare i tuoi soldi in un acquisto errato. Ultimo consiglio: acquista un prodotto che si adatti al bagagliaio della tua auto!