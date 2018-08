Maxi scontro su A14: 10 km di coda

Roma, 19 ago. (AdnKronos) – Incidente sulla A14 Bologna-Taranto. E’ accaduto questa mattina poco dopo le ore 11.30 nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna, comunica Autostrade per l’Italia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture e un pullman, i cui passeggeri sono stati fatti salire su un’unita’ sostitutiva. Al momento si registrano tre feriti.

Attualmente il traffico scorre su una delle due corsie disponibili e si registrano dieci chilometri di coda. Il personale presente sul posto si e’ attivato per la distribuzione di acqua. Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire alla stazione di Vasto nord, percorrere la SS 16 Adriatica in direzione di Pescara e rientrare in A14 dalla stazione di Val di Sangro. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale della Direzione 7 Tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici.

