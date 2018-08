Monselice: MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI: 6 e 7 OTTOBRE 2018

L’Associazione AnteasInformanziani di Monselice in collaborazione e con il contributo dell’Assessorato al Volontariato e al No Profit organizza il viaggio per la partecipazione di cittadini e volontari delle associazioni di Monselice, alla Marcia della Pace Perugia-Assisi.Per maggiori informazioni consultare il volantino allegato alla presente.