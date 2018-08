Calcio





(AdnKronos) – La Roma batte il Torino 0-1 all’esordio in campionato, candidandosi a essere tra le protagoniste della Serie A e rispondendo con carattere alle vittorie di Juventus e Napoli. A decidere le sorti della partita la rete al volo segnata da Dzeko all’89’, che porta in vantaggio la squadra di Di Francesco, consentendole di battere un Torino comunque sempre in partita. Per la squadra di Mazzarri da segnalare al 49′ il gol di Falque annullato dal Var.

(Adnkronos)