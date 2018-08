Questura di Padova: Ferragosto in Prato della Valle Dispositivo di sicurezza attuato dalle Forze dellOrdine

Nella serata di Ferragosto, 15 agosto u.s., una folla di residenti e turisti di tutte le età è confluita in Prato della Valle per assistere alla tradizionale kermesse musicale di Ferragosto e ammirare l’attesissimo spettacolo pirotecnico.

La Polizia, insieme alle altre Forze dell’Ordine, ha partecipato all’evento attraverso un articolato dispositivo di sicurezza disposto dal Questore di Padova, atto a garantire la tranquillità della manifestazione e dei suoi partecipanti.

Sono scesi in campo complessivamente circa 150 operatori tra appartenenti alla Polizia, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, diretti da un Dirigente della Polizia di Stato della Questura di Padova, responsabile dell’intero dispositivo di sicurezza attuato per l’evento in questione.

Fin dalle prime ore della serata gli operatori di polizia, sia in divisa che in borghese, sono stati impegnati in servizi di prevenzione e in attività di contrasto agli episodi di microcriminalità. Sono stati schierati anche le squadre antiterrorismo della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri (UOPI e API), appositamente addestrate ad intervenire in caso di necessità.

In concomitanza con l’inizio dello spettacolo musicale, anche per questa edizione sono stati predisposti degli accessi presidiati da personale delle Forze dell’Ordine per impedire l’ingresso di veicoli all’interno della piazza e accessi pedonali, segnalati con bandierine ad alta visibilità, lungo il perimetro esterno dell’area riservata al pubblico per lo spettacolo, al fine di favorire il deflusso.

Non sono mancati controlli di vetture a largo raggio della zona svolti dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto che hanno perlustrato l’area tutta la sera.

Grazie quindi all’efficace cornice di sicurezza predisposta e all’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina collegato alla Centrale Operativa, che ha consentito una migliore visione dell’afflusso in piazza, la serata è trascorsa all’insegna del divertimento senza alcuna turbativa in termini di sicurezza per gli spettatori.

(Questura di Padova)