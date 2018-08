Calcio





Roma, 18 ago. (AdnKronos) – “Se le cose fossero andate diversamente forse anch’io avrei giocato per la Vecchia Signora. Una volta a cena, nel 1961, il proprietario della Fiat offri’ al presidente del Santos un milione di dollari per avermi! Ma alla fine ho indossato soltanto questa maglia”. E’ il retroscena svelato da Pele’ in un post pubblicato sul suo profilo Facebook per augurare “buona fortuna” a Cristiano Ronaldo per l’esordio in bianconero.

(Adnkronos)