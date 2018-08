i Notturni d’Arte a Palazzo della Ragione

La XXXII edizione dei Notturni d’Arte, prodotta dall’Assessorato alla cultura e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo Intesa-Sanpaolo, continua con l’appuntamento di mercoledi 22 agosto alle ore 20:30 a Palazzo della Ragione (ingresso da piazza delle Erbe), dove saranno proposte visite guidate al Salone e alla mostra di Gaetano Pesce “Il Tempo multidisciplinare” qui ospitata, la piu’ grande retrospettiva mai dedicatagli.

La rassegna Notturni d’Arte quest’anno porta il pubblico alla scoperta della Padova Urbs picta (citta’ dipinta), candidata alla lista del Patrimonio dell’Umanita’ con l’eccezionale gruppo di affreschi del ‘300, ancor oggi visibili in otto edifici: Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Palazzo della Ragione, Battistero della Cattedrale, Cappella della Reggia Carrarese, Basilica del Santo, Oratorio di San Giorgio, Oratorio di San Michele.

Il Palazzo della Ragione conserva il ciclo piu’ ampio per superficie dipinta e il piu’ articolato tra gli affreschi della candidatura. I dipinti oggi ammirabili riprendono soggetti astrologici complessi collegati al tema della giustizia divina e terrena, che si amministrava in quella sede, secondo l’impostazione del ciclo realizzato da Giotto tra 1315 e 1317, purtroppo perduto durante l’incendio del 1420. La decorazione venne richiesta al grande pittore toscano dal Comune di Padova.

Si tratta di un enorme ciclo di astrologia giudiziaria, dove e’ descritta l’influenza dei pianeti sulla vita e sulle contese degli uomini. Ha uno sviluppo orizzontale di oltre 200 metri ed e’ diviso in due zone. La parte superiore si compone di 333 scene, divise in tre fasce di 111 riquadri nei quali si crea una corrispondenza tra segni zodiacali, mesi, mestieri e caratteri umani a seconda degli ascendenti nello zodiaco; la zona inferiore, meno compatta iconograficamente, conserva alcune parti trecentesche ed e’ probabilmente da leggersi in funzione della destinazione d’uso degli ambienti in cui la sala era divisa. Tra gli affreschi piu’ antichi che si conservano: il cosiddetto Processo a Pietro d’Abano, attribuito a Jacopo da Verona, di notevole interesse perche’ l’imputato pare essere proprio quel medico e astrologo che defini’ il programma iconografico del Palazzo della Ragione; e le Virtu’ ricondotte a Giusto de’ Menabuoi.

A Palazzo della Ragione il pubblico potra’ ripercorrere 60 anni di carriera di uno dei piu’ grandi designer al mondo, Gaetano Pesce, nella mostra “Il Tempo multidisciplinare”, promossa e prodotta dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e realizzata con il contributo di Morellato e dello sponsor tecnico Saviola.

Il ritorno di Pesce a Padova, dove si e’ formato e ha mosso i primi passi come scultore nel “Gruppo N”, avviene infatti nel segno della multidisciplinarita’, un approccio che ha caratterizzato tutta la sua produzione artistica. Pesce e’ infatti un creatore senza etichette, un ideatore eclettico in grado di spaziare dall’architettura al design, dalla musica alla moda. Ogni angolo della mostra e’ stato ideato da Pesce per invitare lo spettatore a esplorare attivamente il suo mondo passeggiando tra le pedane di diverse altezze e dimensioni dove sono alloggiate le opere, distribuite di proposito senza ordine cronologico. L’allestimento e’ studiato per rendere unica l’esperienza della visita: ciascun visitatore puo’ scegliere il proprio personalissimo percorso tra opere storiche, icone del secolo scorso, progetti architettonici originali, modellini di sedie ospitate nei piu’ importanti musei del mondo e modelli-esperimenti mai divenuti prodotti finiti. Ma anche disegni, prove di materiali innovativi, lampade con messaggi sociali, poltrone che commentano la realta’ del nostro tempo e armadi che raccontano una storia. Tutto questo e’ il mondo di Gaetano Pesce, che mette la curiosita’ anche al centro di due progetti architettonico urbanistici di grande originalita’ e spessore dedicati a Padova che valorizzano la Cappella degli Scrovegni e altri importanti monumenti patavini.

Info: biglietti 4 euro, da acquistare fino ad esaurimento della disponibilita’, presso l’Ufficio Iat Informazioni e accoglienza turistica, vicolo Cappellato Pedrocchi da lunedi a sabato dalle ore 9:00 alle 18:00, festivi dalle ore 10:00 alle 15:00.Nelle date degli eventi sara’ possibile acquistare i biglietti fino alle ore 17:00. Il biglietto e’ a posto unico, NON rimborsabile. Per ulteriori informazioni telefono 049 8204533.

