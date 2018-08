Genova, 18 ago. “Oggi i familiari delle vittime ci hanno dato un grande insegnamento e chiedo scusa, anche se non e’ mia colpa oggi, a nome dello Stato per quello che puo’ non aver fatto negli ultimi anni. Le scuse sono sempre una parola importante”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo i funerali di Stato di oggi a Genova raggiungendo la sede della prefettura.

