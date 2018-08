Dal governo altri 28,5 milioni per Genova

Genova





Roma, 18 ago. (AdnKronos) – Via libera del Cdm a 28,5 milioni di euro per la gestione dell’emergenza a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Questa somma va ad aggiungersi ai 5 milioni di euro gia’ stanziati in precedenza. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha espresso soddisfazione per l’impegno del governo: ”Ho ringraziato il governo per l’impegno preso, per aver riconosciuto quello che abbiamo fatto ieri sera con la Protezione civile, ovvero i conteggi di circa 28,5 milioni di euro per le prime spese, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro gia’ stanziati precedentemente”.

