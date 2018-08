Tajani: ‘Al governo dilettanti allo sbaraglio’

Roma, 17 ago. (AdnKronos) – Dal governo ascoltiamo “molta propaganda, molti slogan”, si comportano da “dilettanti allo sbaraglio”, mentre “bisogna smetterla con gli slogan e lavorare per i genovesie per gli italiani”. Cosi’ Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, ai microfoni di Radio 24.

“Non e’ questo il momento di buttare colpe a destra e a manca – dice ancora Tajani – certamente bisogna individuare e colpire i responsabili. Ci sara’ la magistratura che accertera’ le responsabilita’, bisogna vedere se ci sono responsabilita’ della societa’ Autostrade che dovra’ essere sanzionata senza alcun tentennamento. Il governo ha fatto una grande confusione, bisogna intervenire rispettando le leggi, i responsabili vanno colpiti e piu’ sono serie le iniziative per colpirli piu’ si colpiscono i colpevoli. Piu’ si fanno dichiarazioni che poi il governo si deve rimangiare e meno si possono colpire i colpevoli”.

Secondo Tajani “la responsabilita’ era anche di chi doveva controllare il concessionario, quindi vediamo quali sono le responsabilita’ politiche del ministero delle Infrastrutture. E’ stato fatto tutto cio’ che si doveva? Io non accuso nessuno, pero’ e’ anche vero che il partito dell’attuale ministro delle Infrastrutture ha detto che il ponte sarebbe vissuto cent’anni, che non c’era alcun pericolo di crollo, che era assolutamente contrario, in maniera militante, attiva (guardiamo quello che facevano in Consiglio comunale a Genova i consiglieri del Movimento 5 Stelle) alla Gronda, l’alternativa autostradale per alleggerire il peso su un ponte che era stato costruito negli anni Sessanta e che nel 2020 non poteva reggere tutto il trasporto su gomma”.

“Sono gli stessi – aggiunge – che non vogliono alleggerire il trasporto su gomma per trasferirlo sul ferro, sono quelli che sono contrari alla Tav, dicono tutto e il contrario di tutto inseguendo la situazione del momento, ma non si puo’ essere un giorno difensori di un ponte dicendo che e’ una favoletta il fatto che il ponte sarebbe crollato e poi dire che i responsabili sono gli altri”. “Quando si accertano le responsabilita’ – sottolinea – bisogna essere severi ma obiettivi, non gettare soltanto su un soggetto la responsabilita’, ma se ci sono altri soggetti la responsabilita’ di uno non copre la responsabilita’ di altri”.

Per Tajani, inoltre, “Salvini sbaglia a dire che l’Europa e’ matrigna, prima di parlare bisognerebbe informarsi. Nel bilancio 2014-2020 – spiega – ci sono stati due miliardi e mezzo per infrastrutture per l’Italia per strade e ferrovie; ad aprile e’ stato sbloccato il piano di investimento per le autostrade per 8 miliardi e mezzo; nel 2017 e’ stata autorizzata la flessibilita’ di bilancio per tre miliardi per investimenti e messa in sicurezza di infrastrutture; nel 2018 e’ stato reso compatibile con le regole sugli aiuti di Stato il programma italiano di spese in infrastrutture per 8 miliardi e mezzo ivi compreso il nodo di Genova. Nel bilancio 2021-2027 ci saranno fondi soprattutto per le ferrovie, ma il bilancio e’ in Parlamento e possiamo modificare la destinazione puntando anche per Genova sul nodo autostradale, visto che e’ il terminale del corridoio prioritario europeo Genova-Rotterdam”.

“Per la ricostruzione – spiega ancora il presidente del Parlamento europeo – si potrebbero utilizzare anche i fondi regionali dell’Unione e i fondi Bei chiedendo l’autorizzazione alla Commissione europea. In piu’ la Commissione europea potrebbe concedere flessibilita’ per il bilancio italiano per le infrastrutture da realizzare e questo e’ piu’ facile che chiedere e ottenere flessibilita’ per il reddito di cittadinanza”.

