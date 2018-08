SNAI – Serie A: Ronaldo e la Juve volano contro il Chievo, Napoli favorito sulla Lazio

(Milano, 17 agosto 2018) – Debutto in discesa per i bianconeri al Bentegodi: il “2” vale 1,23, il primo gol del portoghese si gioca a 1,50 – Il blitz di Ancelotti all’Olimpico e’ a 2,45, Inzaghi risponde a 2,80 – Roma e Inter, quote ok per il “2” su Torino e Sassuolo

Milano, 17 agosto 2018 – I precedenti sono schiaccianti, viste le cinque vittorie consecutive della Juventus. Stavolta, poi, il Chievo dovra’ vedersela anche con Cristiano Ronaldo. Un inizio duro per i gialloblu’ nella prima giornata di Serie A: per l’anticipo di domani al Bentegodi, la squadra di D’Anna e’ data a 13 sul tabellone SNAI. Strada in discesa per Allegri, dato a 1,23, con la “X” a 5,75. Occhi ovviamente puntati sul fenomeno portoghese: CR7 primo marcatore dell’incontro, e dunque di tutto il campionato, si gioca a 3,50, mentre una rete in qualsiasi momento della partita vale 1,50. Quota caldissima anche per la prima doppietta italiana, a 2,85, e non e’ esclusa nemmeno la tripletta, a 9,00. Comunque vada, per i quotisti sara’ una partita da Over (a 1,63), con il rischio per il Chievo di rimanere a bocca asciutta: la porta bianconera inviolata vale 1,63, superare Szczesny pagherebbe invece 2,10.

Scintille all’Olimpico – Promette scintille il testa a testa all’Olimpico tra Lazio e Napoli, ma e’ la squadra di Ancelotti – a un nuovo debutto in Serie A – a prendersi piccolo vantaggio: il ‘2’ azzurro e’ a 2,45, per i biancocelesti si sale a 2,80, mentre il pareggio e’ dato a 3,40. La scorsa stagione il Napoli travolse per 4-1 la squadra di Inzaghi sia all’andata che al ritorno: lo stesso punteggio pagherebbe 35. Prevedibilmente basse le quote su Over e Goal: una partita da tre o piu’ reti e’ offerta a 1,63, per entrambe le squadre a segno si scende a 1,50. In pole nelle scommesse sui marcatori ci sono Ciro Immobile e Arkadiusz Milik, entrambi a 2,50.

Roma favorita a Torino – Ha iniziato bene la stagione in Coppa Italia. Ora, per il Torino, e’ il momento della primo esame con una “big”. Domenica pomeriggio i granata aspettano una Roma che in quota parte con il favore dei pronostici: in casa del Toro i primi tre punti si giocano a 2,10, contro il 3,50 del segno ‘X’ e il 3,45 dell”1′. Nella Roma probabile l’esordio di Javier Pastore: la rete al debutto pagherebbe 3,75 e in quota spicca anche l’altro neo-acquisto, Justin Kluivert, che pure potrebbe scendere in campo da titolare. Per l’olandese la firma sul match vale 3,25.

Politano-Sassuolo, lo “sgarbo” vale 3,00 – L’Inter parte dal Mapei Stadium per lanciare la sfida alla Juve, contro il grande tabu’ ultime stagioni. I nerazzurri hanno perso sei degli ultimi sette incontri con il Sassuolo, una “maledizione” che per le quote SNAI puo’ essere interrotta domenica sera: la squadra di Spalletti vola a 1,60, per De Zerbi l’offerta si impenna a 5,50, con il pari a 3,90. Immediato il faccia a faccia tra i neroverdi e Matteo Politano, appena arrivato all’Inter proprio dal Sassuolo. Lo “sgarbo” dell’attaccante ai suoi ex compagni vale 3,00 sulla lavagna dei marcatori, che pero’ vede in prima fila Mauro Icardi a 1,80.

Le altre – Primo esame per Pippo Inzaghi alla guida del Bologna, con i rossoblu’ favoriti a 2,25 sulla Spal (3,45). L’Empoli guida a 2,20 sul Cagliari (3,50), il Parma e’ a 2,45 sull’Udinese (3,00). Primo turno in discesa, infine, per l’Atalanta (1,35), che lunedi’ sera ospitera’ il Frosinone (10).

