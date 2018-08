Molestava pazienti durante visite, arrestato medico

Como





Milano, 17 ago. (AdnKronos) – I carabinieri hanno arrestato un medico con l’accusa di violenza sessuale. Secondo gli inquirenti, l’uomo, di 47 anni, che visitava in alcuni studi in diversi comuni in provincia di Como, avrebbe compiuto su numerose pazienti ispezioni ginecologiche a fronte di patologie che non le prevedevano. L’indagine, che ha avuto inizio lo scorso novembre, e’ stata coordinata dal sostituto procuratore del tribunale di Como, Valentina Mondovi’, e condotta dalla stazione di Porlezza.

(Adnkronos)