Il marchio italiano Serafinozani lancia la prima cucina al mondo a induzione con controllo del calore

– SHANGHAI, 17 agosto 2018 /PRNewswire/ — I dispositivi intelligenti per la casa hanno fatto la loro comparsa ovunque nel mondo. La nuova cucina intelligente del marchio italiano Serafinozani e’ uno di questi dispositivi.

Grazie all’uso della tecnologia a induzione con controllo del calore, la cucina regola automaticamente il calore in modo da avere una temperatura inferiore a 230 gradi C, evitando cosi’ la produzione di fumo e di bruciare i cibi. La cucina, controllata da uno schermo tattile, non solo utilizza la tecnologia piu’ recente, ma libera anche spazio nell’ambiente della cucina. Il design pratico, basato sull’esperienza degli utenti, rivoluziona ulteriormente l’ambiente di cottura sotto il profilo della salute e della sicurezza.

Salute, efficienza e sicurezza unite alla tecnologia

Secondo l’American Journal of Epidemiology, un rapporto clinico ha indicato che cucinare a temperature elevate puo’ determinare l’insorgere di tumori nei polmoni di non fumatori. Inoltre, i nutrienti si perdono nella cottura ad alta temperatura.

La temperatura piu’ alta per una cottura sana e’ di 230 gradi C. Tuttavia, la vera sfida e’ quella di riuscire a controllare in modo preciso la temperatura. I termosensori tradizionali non rappresentano una soluzione completa.

La nuova cucina di Serafinozani International Limited permette di avere questo controllo della temperatura. Dotata di induzione con controllo del calore brevettata, la cucina garantisce che il calore sia a una temperatura sempre inferiore a 230 gradi C. Quando la cucina non e’ controllata, e’ in grado di gestire la potenza di cottura automaticamente. Questo sviluppo per le cucine non solo consente di cucinare in modo piu’ sano, ma permette anche di realizzare efficienze energetiche in cucina.

Infatti, la nuova cucina di Serafinozani con induzione del calore controllata brevettata sa ridurre il calore quando pentole o tegami vengono tolti dalla superficie di cottura e sa quando spegnersi completamente dopo un periodo di tempo prolungato senza la presenza di una padella o di una pentola sulla superficie, evitando cosi’ incidenti in cucina.

Nel prossimo futuro partira’ la rivoluzione intelligente nello spazio della cucina. I dispositivi presenti in cucina diventano sempre piu’ intelligenti, e la nuova cucina a induzione del calore controllata di Serafinozani valorizza il calore con la tecnologia e gli fa prendere forma in un nuovo prodotto.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/730875/SERAFINOZANI_IHC_Stove.jpg

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)