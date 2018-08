Il cordoglio del Presidente Soranzo per le vittime del Ponte Morandi

“Di fronte a tragedie come quelle di Genova si resta senza parole, e con il cuore pieno di dolore per le vittime e le loro famiglie. Ma non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla disperazione, bisogna pensare a una città geograficamente isolata e al dovere di fornire risposte e atti concreti a chi da anni aspetta soluzioni che avrebbero potuto evitare questa immensa tragedia.

Desidero manifestare un particolare apprezzamento, mio e di tutta l’Amministrazione provinciale, nei confronti di coloro che, con grande coraggio e dedizione, stanno prestando la loro preziosa opera di soccorso in situazioni davvero difficili per il recupero dei dispersi.

In questi giorni di lutto nazionale non possiamo che inchinarci tutti di fronte alle vittime e alle loro famiglie, partecipando all’immenso dolore provocato da questa strage. La Nuova Provincia di Padova sarà sempre al loro fianco per sostenerle in qualunque necessità.”

Enoch Soranzo

Presidente della Nuova Provincia di Padova

(Provincia di Padova)