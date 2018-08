Gruppo Cividale acquisisce una quota di minoranza di Rossl & Duso

Acciaierie e Fonderie Cividale s.p.a. ‘s acquisition of 25% interest in Rossl & Duso s.r.l.

Rossl & Duso è stata assistita per la parte legale dall’avvocato Federica Bugaro partner dell’omonimo studio legale, mentre per la parte tax e la due diligence dallo studio padovano SC&A con un team composto dal partner Francesco Ferri de Lazara coadiuvato dall’associate Luca Lombardo e dal collaboratore Tommaso Gazzea.



Gruppo Acciaierie e Fonderie Cividale s.p.a. è stato assistito dallo studio udinese Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro con un team composto dal senior associate Marco Kraner e dal collaboratore Simone De Angelis

Un’operazione che per Rossl & Duso rappresenta un importante rafforzamento commerciale finalizzato ad incrementare i ricavi. Attiva dal 1969 a Vedelago (Treviso), l’azienda è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione (alesatura, fresatura, tornitura, rettifica) per la realizzazione di manufatti in acciaio in particolare nei settori: energetico (eolico, gas, vapore, idroelettrico, nucleare), siderurgico, navale, ricambistico e meccanico. Recentemente Rossl & Duso ha realizzato i componenti in acciaio per le pompe della nuova centrale idroelettrica austriaca Obervermuntwerk in costruzione a 1000 metri di profondità tra il lago Silvretta e Vermuntsee che produrrà oltre 360 Mega Watt di energia pulita.

Il Gruppo Cividale, nato alla fine degli anni ’60 nello stabilimento di Cividale del Friuli (Udine), dal 1977 ha avviato un programma di acquisizioni nel comparto metallurgico, nei settori della fonderia di acciaio e della forgia e nella componentistica diventando uno dei principali produttori a livello europeo nel settore della fonderia di acciaio e di ghisa e nel settore della forgia con un fatturato di circa 300 milioni di euro e stabilimenti in tutto il Nord Est Italia tra Udine, Pordenone, Gorizia, Venezia e Treviso.

Scopri tutti gli incarichi: Francesco Ferri De Lazara – SC&A; Luca Lombardo – SC&A; Tommaso Gazzea – SC&A; Federica Bugaro – Bugaro Studio Legale Associato ; Simone De Angelis – Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro; Marco Kraner – Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro;