assessore Bressa, bilancio della serata di Ferragosto in Prato della Valle

E’ un bilancio piu’ che positivo quello che traccia l’Amministrazione comunale a seguito della notte di ferragosto in Prato della Valle, per la quale si stima la presenza di ben 70.000 spettatori.

“In termini di presenze abbiamo incrementato il gia’ considerevole numero registrato l’anno scorso, con una straordinaria partecipazione di padovani e turisti – spiega l’assessore agli eventi Antonio Bressa – Riuscita anche la sperimentazione della nuove torri di diffusione sonora per il coinvolgimento di tutto il pubblico in occasione dello spettacolo piro-musicale. Sul piano dell’ordine pubblico tutto e’ filato liscio e infine abbiamo sensibilizzato la piazza per l’iniziativa di solidarieta’ nei confronti di Genova a cui abbiamo pensato di dedicare la serata. Ora e’ doveroso ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per la riuscita dell’evento” .

Da questa mattina sono disponibili sul sito del Comune di Padova (www.padovanet.it) tutte le informazioni per donare a sostegno delle vittime del crollo del ponte Morandi, cosi’ come annunciato a piu’ riprese ieri sera sul palco. Ora il Comune di Padova raccogliera’ i fondi e si coordinera’ con la citta’ di Genova perche’ le risorse siano impegnate secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale a sostegno dei familiari delle vittime o per iniziative di ricostruzione dell’area colpita dal crollo.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

