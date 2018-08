Una notte nel parco di Villa Vescovi

Una notte magica nell’area del laghetto del parco di Villa Vescovi a Torreglia: l’esperienza unica di riposare in tende sospese tra gli alberi tra il gracidare delle rane e il frinìo delle cicale, in un brolo antico di cinquecento anni.

Venerdì 17 agosto

Un’emozionante escursione in notturna con inedite attività nel parco, una notte in confortevoli “tende sospese” immerse nel verde ed una visita guidata al sorgere del sole è il programma di quest’iniziativa agostana: per donare ai visitatori un’esperienza autentica ed esclusiva, con la possibilità di fermarsi in villa anche il giorno seguente.

Partecipazione solo su prenotazione, con pagamento anticipato: si prevedere un numero minimo e massimo di partecipanti.

A cura di Cooperativa A Perdifiato

Orari

Dalle ore 20

Biglietti

Quote di partecipazione:

Tenda sospesa da due persone: euro 110

Tenda sospesa da tre persone: euro 145

Tenda a terra da 3 persone: euro 110

La quota comprende il pernottamento, l’escursione in notturna, le attività nel parco e la visita guidata al mattino presto.

È possibile fermarsi in villa anche il giorno successivo al pernottamento.

Attività solo su prenotazione con pagamento anticipato

Ristoro

Aperitivo e cena sulle terrazze panoramiche a cura della caffetteria della villa.

Contatti

FAI – Villa dei Vescovi

Via Vescovi, 4

35038 Luvigliano di Torreglia

Tel. 049.9930473

Email: [email protected]

Info web

https://www.fondoambiente.it/eventi/una-notte-nel-parco-glamping-a-villa…

https://www.facebook.com/Aperdifiato/

(Provincia di Padova)