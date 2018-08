SNAI – Serie A, le previsioni: e’ l’Inter l’anti-Juve. Ronaldo primo per distacco tra i cannonieri

(Milano, 16 agosto 2018) – Le quote scudetto scavano un fossato tra i campioni d’Italia (a 1,45) e le altre – I nerazzurri (7,50) scalzano il Napoli dal ruolo di prima rivale – CR7 re dei bomber vale 1,85, il ‘nemico – Higuain lo segue a 5,50 – Milan fuori dalla zona Champions – Frosinone prima indiziata per la retrocessione.

Milano, 16 agosto 2018 – Sara’ caccia alla Juve, in tutto e per tutto. L’impressione, rimbalzata dai media ai tifosi, viene confermata dalle valutazioni dei quotisti SNAI, che alla vigilia del via alla Serie A presentano un quadro completo di previsioni su squadre, reparti e calciatori. Il pronostico principe e’ ovviamente quello sullo scudetto. L’effetto Ronaldo e qualche altro colpo di mercato hanno allargato il solco tra la Juventus e le altre. L’ottavo sigillo consecutivo bianconero vale appena 1,45. Lontane le rivali, capeggiate non dal Napoli, principale sfidante lo scorso anno, ma dall’Inter, a 7,50. I partenopei vengono al terzo posto, a 8,50, la Roma e’ a 10, il Milan a 25 e la Lazio a 75.

Capocannoniere – Sara’ possibile per Ronaldo replicare le valanghe di gol segnate il Liga? Si’, per i bookmaker SNAI, che vedono il portoghese strafavorito per il titolo di capocannoniere, a 1,85. Il primo inseguitore e’ l’uomo che in pratica gli ha fatto posto alla Juve, il neo milanista Higuain, a 5,50. Seguono poi i due capocannonieri della stagione scorsa, Icardi a 6,00 e Immobile a 8,00, mentre Dzeko e Dybala sono a 13.

Attacchi e difese – Lo scorso anno il miglior attacco del campionato e’ stato quello laziale, seguito dalla Juve. Sono questi due club i maggiori candidati anche per quest’anno, solo a parti invertite: Juve a 2,25, Lazio a 3,50. A ridosso, Napoli (4,00), Roma (6,00) e Inter (8,00). Non convince il Milan (a 12) malgrado l’arrivo di Higuain. Quanto alle difese piu’ perforabili, si candidano le tre neopromosse: Empoli e Frosinone a 3,50, Parma a 5,00.

Zona Champions – Le quote individuano piuttosto chiaramente il quartetto Champions piu’ probabile: Juve, con un eloquente 1,01, poi Inter (1,25), Napoli (1,35) e Roma (1,42). Il Milan e’ a 2,20, la Lazio, che ha sfiorato l’approdo nella stagione scorsa, e’ a 4,50. Si puo’ anche giocare sull’ipotesi contraria: la Juve fuori dalla zona Champions e’ un’opzione che vale 50 volte la giocata.

Retrocessione – Duro il cammino per il Frosinone, primo candidato alla retrocessione: la caduta in B dopo un solo anno di permanenza e’ a 1,65. Appena un po’ meglio sta l’Empoli, a 1,75, mentre il Parma chiude il terzetto di indiziati a 2,10. I quotisti SNAI ‘salvano – di un soffio la Spal, la cui retrocessione in B vale 2,25.

