Renzi: ‘Mai preso un centesimo da Autostrade’

Roma, 16 ago. (AdnKronos) – “Chi come Luigi Di Maio dice che il mio governo ha preso i soldi da Benetton o Autostrade e’ tecnicamente parlando un bugiardo. Se lo dice per motivi politici invece e’ uno sciacallo. In entrambi i casi la verita’ e’ piu’ forte delle chiacchiere: il mio governo non ha preso un centesimo da questi signori, che non hanno pagato la mia campagna elettorale, ne’ quella del Pd, ne’ la Leopolda”. In un lungo post pubblicato su Facebook, Matteo Renzireplica a Luigi Di Maio che ieri, pur senza chiamare direttamente in causa il Pd, ha rimarcato come i Benetton abbiano “finanziato le campagne elettorali di tutti i partiti del passato, di tutti i partiti del governo del passato”.

Parole dure, alle quali sono seguite quelle dell’ex segretario dem: “Utilizzare una tragedia per attaccare gli avversari, mentendo, da’ il senso della caratura morale e politica del vicepresidente del Consiglio” scrive Renzi nel post.

Chi ha sbagliato deve pagare fino all’ultimo centesimo. Dire: ‘Revochiamo la concessione’ fa aumentare i like e fa esultare chi non conosce le carte – sottolinea Renzi -. Ma governare e’ piu’ complicato che scrivere post su Facebook: se revochi la concessione paradossalmente fai un regalo ad Autostrade. Perche’ devi pagare un sacco di soldi per revocare la concessione e perdi le opere pubbliche che servono e per le quali loro sono impegnati. Gia’, perche’ quello che e’ chiaro e’ che va rifatto il Ponte Morandi, certo, ma va fatta anche la Gronda. Ed e’ un preciso impegno di Autostrade”.

“Si scelgano gli avvocati migliori – prosegue l’ex premier – per andare al contraddittorio con Autostrade. Si vada fino in fondo all’azione giudiziaria senza guardare in faccia nessuno. Chi ha sbagliato paghi tutto. Autostrade oggi ha il compito di pagare tutto, fino all’ultimo centesimo, a cominciare dalla Gronda: revocando la concessione, invece, Autostrade incassa e non paga”.

Quindi insiste: “Fare la Gronda coi soldi destinati all’edilizia scolastica (come ha ipotizzato Salvini) sarebbe un autogol e un danno per tutti i Comuni. La Gronda va fatta subito e va fatta con i denari di Autostrade”. L’ex premier si sofferma poi abbondantemente sulla questione generale delle opere pubbliche. “Per favore: non facciamoci ridere dietro da mezza Europa. I vincoli dell’Unione europea non c’entrano nulla – scrive ancora -. Il ponte crolla in Italia, non a Bruxelles. Le opere pubbliche in Italia sono bloccate dai ritardi della burocrazia e dai veti di chi dice sempre no, dalla ‘comitatite’. La flessibilita’ per fare le opere pubbliche c’e’ gia’. Bisogna fare cio’ che e’ progettato e per i quali progetti i soldi ci sono gia’. A cominciare dalla Gronda, ma proseguendo con tutti gli impegni gia’ presi dalla Tav agli aeroporti, dalle strade siciliane alle ferrovie calabresi”.

Renzi rivolge poi un attacco al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. “Da quando e’ ministro – scandisce l’ex premier – tutti i grandi progetti sono stati bloccati. Se si bloccano i progetti, l’Italia crolla. Ed e’ ridicolo che il Movimento Cinquestelle si affanni a cancellare dal web (impossibile, peraltro) ogni traccia delle proprie contraddizioni. Dicevano no alla Gronda e definivano l’ipotesi del crollo del Morandi una favoletta. Non e’ una favoletta, e’ una tragedia”.

“Genova – ricorda poi Renzi – e’ in difficolta’ da tempo e il Ponte Morandi rischia di essere il colpo di grazia. Per Genova servono innanzitutto i lavori sul Bisagno (partiti con noi, stanno andando avanti anche con gli amministratori di un altro colore politico, bene!), gli investimenti sul Porto sbloccati da Delrio, il Terzo Valico e la Gronda. I soldi ci sono. Le opere vanno fatte”.

“Penso che quando ci sono dei momenti difficili – conclude – tutti debbano collaborare. Noi oggi siamo opposizione ma in un momento come questo diamo la massima disponibilita’ a aiutare il governo e tutte le Istituzioni. Si parta dalla verita’, pero’, non dalle favolette. E si vada avanti tutti insieme. Noi ci siamo”.

