Italia spaccata a meta’

Roma, 16 ago. (AdnKronos) – “Se al Nord e’ tornato il bel tempo grazie all’aumento della pressione, non e’ cosi’ al Centro-Sud”. IlMeteo.it comunica che oggi e domani “le regioni centrali e meridionali, segnatamente gli Appennini, le zone adiacenti e localmente anche le coste, saranno interessate dallo sviluppo di temporali pomeridiani con grandine, possibili fino a Roma e Napoli”.

“I venti di Maestrale e Bora favoriranno un clima ventilato e con temperature decisamente non calde. Questa situazione non mutera’ nemmeno per il prossimo weekend, se non per i temporali che inizieranno a bagnare con piu’ frequenza anche le Alpi”.

Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it, avvisa che “per quanto riguarda le temperature, queste cominceranno a salire sulle regioni settentrionali e in Toscana con valori via via superiori ai 32-33 , fino a 30 invece sul resto del Centro, al Sud e sulle due isole maggiori”.

(Adnkronos)