Insulti e botte, aggrediti 4 migranti minorenni

Palermo, 16 ago. Prima gli insulti, poi le minacce e le botte. Davanti alla spiaggia Ciammarita a Trappeto (Palermo), dove avevano trascorso una giornata al mare, nella notte del 14 agosto quattro migranti minorenni ospiti di una comunita’ d’accoglienza a Partinico nel Palermitano sarebbero stati picchiati.

Gli aggressori si sarebbero avvicinati ai ragazzi mentre aspettavano il pulmino che li avrebbe riportati nella struttura: prima gli insulti, a cui sarebbero seguite le minacce e infine due di loro sarebbero stati malmenati. Quando poliziotti e carabinieri, allertati da alcuni testimoni, sono giunti sul posto per la segnalazione di una rissa, pero’, non hanno trovato nessuno. Adesso gli investigatori sono al lavoro per rintracciare gli aggressori e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il mese scorso in piazza Santa Caterina a Partinico un giovane senegalese di 19 anni fu pestato da due giovani finiti poi ai domiciliari con l’accusa di lesioni aggravate dall’odio razziale. Picchiato a sangue solo per il colore della pelle.

(Adnkronos)