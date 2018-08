iniziative di vicinanza a Genova e alle vittime della tragedia

La citta’ di Padova e’ vicina ai genovesi e ai familiari delle vittime e dei feriti del tragico crollo a Genova. L’assessore Antonio Bressa spiega: “Questa sera un momento di raccoglimento e riflessione in Prato della Valle prima dei fuochi e l’annuncio delle iniziative concerete che partiranno nei prossimi giorni”

L’assessore alle attivita’ produttive Antonio Bressa spiega come la tragedia di Genova sara’ ricordata questa sera in Prato della Valle: “E’ un Ferragosto molto amaro e tutti i nostri pensieri sono rivolti alla tragica vicenda di Genova che ancora ci tiene scossi. Per questo, con il sindaco Sergio Giordani, abbiamo deciso di dare un significato particolare alla serata di Ferragosto in Prato della Valle che, come tradizione, vede unirsi tanta parte dei padovani. E’ nostro compito infatti fare quanto ci e’ possibile per testimoniare nel concreto la vicinanza della nostra citta’ a Genova e a chi e’ stato colpito dalla tragedia di ieri. Ecco perche’ non solo chiederemo al pubblico di stasera di raccogliersi in un doveroso momento di silenzio e riflessone prima dell’avvio dei fuochi, ma soprattutto daremo indicazioni su come rendersi utili, tramite iniziative e modalita’ che stiamo attivando, per aiutare chi oggi li’ ha bisogno e per sostenere i progetti di ricostruzione dell’area colpita. Il nostro ritrovarsi di questa sera puo’ cosi’ diventare un gesto utile e di vicinanza per chi e’ stato colpito dalla tragedia di ieri.”(Tratto da: http://www.padovanet.it)

