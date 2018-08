Imparare a fare trading online: corsi, guide online e formazione

(Roma, 16 agosto 2018) – Roma, 16 Agosto 2018 – Il trading online e’ un settore che ha vissuto una crescita molto importante nel corso degli ultimi 10 anni. Si e’ passati da un mondo completamente deregolamentato ad uno dove, oggi, le norme sono estremamente severe e rendono quasi impossibili le truffe ai danni dei ‘nuovi trader – .

Ma andiamo con ordine. La guida ufficiale che spiega come fare trading online, realizzata dallo staff di tradingonlinebroker.com, ad esempio, e’ una delle piu’ lette del web. Si tratta di un interesse che e’ andato crescendo nel corso degli anni dimostrando come il settore sia piu’ vivo che mai.

Secondo la redazione di tradingonlinebroker.com, infatti, sono sempre di piu’ le persone che si interessano direttamente al mondo del trading online. Secondo Mario Montesimi, direttore del sito, il compito di chi fa informazione in ambito finanziario e’ ‘quello di mettere in guardia i principianti. Molti sono attratti dai facili guadagni, perche’ hanno un immaginario della borsa che viene dai film di Hollywood dove tutto e’ semplice e i traders passano la vita tra belle donne, macchine e feste di lusso. Ma la realta’ e’ diversa. Per avere successo con il trading online serve tanto impegno e, soprattutto, uno studio approfondito di tutto quello che riguarda il mondo della finanza – .

Insomma avere successo investendo in borsa e’ possibile ma per riuscirci, come sempre accade in ogni cosa, bisogna prima studiare e applicarsi.

Come cominciare a fare trading online

Per prima cosa e’ necessario imparare le basi: analisi tecnica, principia della finanza, strumenti di investimento, ecc. Per farlo si puo’ cominciare dalle guide che si trovano online gratuitamente, cosi’ da capire se questo e’ un mondo che fa al caso proprio. Il passo successivo puo’ essere quello di acquistare uno dei tantissimi libri pubblicati sull’argomento.

Per chi volesse perfezionarsi, poi, c’e’ sempre la possibilita’ di effettuare dei corsi di formazione in aula. Si tratta di eventi live della durata di 2-5 giorni che permettono di approfondire diverse tematiche e, solitamente, hanno un approccio molto pratico. Il vantaggio dei corsi in aula e’ quello di velocizzare la fase di apprendimento.

Insomma se vuoi imparare a fare trading online e hai fretta di cominciare a muovere i primi passi sui mercati finanziari relazionarsi con un docente che fa questo ogni giorno potrebbe permetterti di acquisire quelle competenze in piu’ di cui hai bisogno per avere successo.

Le piattaforme di trading online

Una volta imparate le basi e’ fondamentale capire come utilizzare al meglio le piattaforme di trading e, soprattutto, sapere quale broker scegliere in funzione di quelle che sono le proprie esigenze e la tipologia di investimento che si vuole mettere in atto.

Anche se si tratta di una scelta molto personale, in quanto varia da persona a persona in funzione di mille aspetti (capitale che si vuole investire, strumenti che si vuole utilizzare, ecc.) e’ comunque possibile dare alcuni consigli di massima per scegliere la migliore piattaforma di trading online:

1. Verifica che il broker sia regolamentato da un organo di vigilanza europeo: questo ti garantira’ che la piattaforma che andrai ad utilizzare rispetti tutte le normative vigenti in fatto di tutela degli investitori.

2. Attenzione ai costi di gestione: alcuni broker addebitano un costo fisso per ogni eseguito, altri un costo variabile e altri ancora uno spread sulle quotazioni dei vari asset. La scelta della piattaforma di trading dovrebbe essere fatta anche in funzione di questo aspetto.

3. Verifica che ci sia la versione demo: molte piattaforme offrono una versione demo molto utile per fare trading online in versione ‘test – , quindi senza rischiare i propri soldi reali. Questo permette, ad esempio, di testare delle nuove tecniche prima di metterle in pratica.

Investire in azioni della Borsa italiana

Tra i tanti asset che si hanno a disposizione quando si fa trading online spiccano, sicuramente, le azioni della Borsa Italiana. Per molti investire in azioni e’ un modo molto interessante per poter ottenere profitto nel medio periodo. Di sicuro si tratta di una tipologia di trading meno aggressiva rispetto a quella che si fa nel settore delle valute.

Ovviamente ci sono diverse metodologie che possono essere applicate per fare trading sulle azioni. C’e’ chi opera intraday, ossia compra e rivende azioni nell’arco della stessa giornata, e chi invece opera in multiday, ossia compra o vende oggi per poi ricoprire la posizione dopo qualche giorno/settimana, ossia una volta raggiunto il proprio target di investimento.

Si tratta di tutte soluzioni validissime che devono essere scelte in funzione delle proprie caratteristiche, delle proprie attinenze e della metodologia di lavoro piu’ congeniale. Di sicuro un’operativita’ multiday permette, con le dovute accortezze, di limitare i rischi.

Per quanto riguarda le azioni va detto che sul sito tradingonlinebroker.com e’ possibile verificare le quotazioni in tempo reale di Eni, le azioni di Saipem, il valore di borsa di Generali e di tutti gli altri principali titoli azionari scambiati sulla Borsa di Milano.

Trading online su forex e materie prime

Un capitolo a parte meritano gli investimenti nel settore del forex, ossia delle valute, e in quello delle materie prime. Si tratta di 2 settori estremamente speculativi e, proprio per questo, piu’ adatti a traders esperti che sappiano gestire investimenti di questo tipo che, solitamente, vengono effettuati con operativita’ intraday e con un uso intenso della leva finanziaria.

Per quanto riguarda il forex le coppie di valute piu’ interessanti al momento sono l’euro – dollaro, con la moneta unica che sta vivendo un’importante fase di debolezza. Per quanto riguarda le materie prime, invece, occhi puntati sul greggio visti i nuovi, importanti rialzi, che ne stanno caratterizzando le quotazioni.

