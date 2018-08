Camposampiero: DOMANDA CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO 2018/2019

SCADENZA 15 OTTOBRE 2018

La REGIONE VENETO ha stabilito che la domanda del contributo “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico 2018/2019 deve essere fatta esclusivamente via Web.

Chi non possiede un computer con collegamento internet si può rivolgere al Comune di residenza. Di seguito si ricorda quanto segue:



I RICHIEDENTI CHE NON POSSIEDONO UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET

DAL 14 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2018 – ORE 18.00 devono recarsi all’Ufficio Scuola del Comune di Camposampiero presso la biblioteca comunale – Via Tiso n° 12, muniti dei seguenti documenti:

Documento di identità/riconoscimento valido (se cittadino non comunitario titolo di soggiorno valido ed efficace)

ISEE 2018 (deve essere pari o inferiore ad € 18.000,00)

Indicazione della scuola frequentata (denominazione, via, numero civico, sede e numero di telefono)

Documentazione della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo – scontrini (è esclusa la spesa sostenuta per l’acquisto dei dizionari)

Codice IBAN e la banca dove effettuare l’accredito del contributo.



I RICHIEDENTI CHE COMPILANO AUTONOMAMENTE LA DOMANDA VIA WEB

DAL 14 SETTEMBRE 2018 AL 15 OTTOBRE 2018 – ORE 12.00 devono inserire a i dati collegandosi con il sito della Regione Veneto e seguendo le istruzioni della Regione ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018 – ORE 13.30 devono recarsi all’Ufficio Scuola del Comune di Camposampiero presso la biblioteca comunale – Via Tiso n° 12, muniti dei seguenti documenti:

Documento di identità/riconoscimento valido (se cittadino non comunitario titolo di soggiorno valido ed efficace

Codice identificativo della domanda (meglio la stampa della richiesta del contributo)

Per una maggiore tutela del richiedente si consiglia inoltre di portare la documentazione della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo – scontrini (è esclusa la spesa sostenuta per l’acquisto dei dizionari)

ISEE 2018 (deve essere pari o inferiore ad € 18.000,00).



ORARI UFFICIO SCUOLA lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.30, il mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00