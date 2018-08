attivo da questa mattina conto corrente solidarieta’ con Genova

Come anticipato gia’ ieri anche nel corso della serata di Ferragosto che si e’ svolta in Prato della Valle, l’Amministrazione comunale ha avviato una raccolta per il sostegno alle famiglie delle vittime del disastro che ha colpito la citta’ di Genova il 14 agosto 2018. Da questa mattina e’ attivo il conto corrente da utilizzare per le donazioni e le informazioni utili sono reperibili nella home page del sito www.padovanet.it. Tutte le risorse raccolte saranno indirizzate in direzione e modalita’ concordata con l’Amministrazione comunale di Genova.

Per dare il proprio contributo e’ possibile effettuare una donazione sul conto corrente:

IBAN: IT52N0306912117100000301009 causale “SOLIDARIETeAgrave; COMUNITeAgrave; DI GENOVA”

Il bonifico e’ gratuito.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20180816/comunicato-stampa-attivo-da-questa-mattina-conto-corrente-solidariet%C3%A0-con-genova