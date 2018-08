“Senza cuore su Genova”, giornalista nella bufera

Londra, 15 ago. (AdnKronos) – “Insensibile”, “senza cuore”, “privo di tatto”, “scioccante”, “ridicolo”. Gli utenti britannici sono insorti su Twitter contro il tono usato da un giornalista delle rete televisiva Itv per annunciare la tragedia del ponte Morandi a Genova.

“Quante volte avete guidato sopra un ponte? Vi e’ mai passato per la mente che poteva crollare sotto di voi? Bene e’ quello che e’ accaduto oggi a Genova con devastanti conseguenze”, ha esordito ieri il presentatore delle news Tom Bradby. Il tono e le parole usati, come se si trattasse di una notizia curiosa, ha provocato numerose reazioni di protesta su Twitter, racconta oggi The Sun.

“Mancanza di tatto e rispetto nelle news di Itv sul disastro di Genova – twitta l’utente Jennifer Kagan – non e’ un film d’azione, la gente e’ morta!!”. “Totalmente inappropriato il tono di Tom Brady per il crollo del ponte a Genova. Sembra che lo trovi divertente”, incalza Ann Bell. “Giornalismo scioccante e senza cuore. Se le parole non sono sue l’autore deve cercarsi un altro lavoro”, commenta Al Baker. Diversi utenti, alcuni dei quali hanno anche postato il video dell’annuncio televisivo, hanno chiesto che il giornalista si scusi pubblicamente, mentre altri hanno ricordato che nel disastro sono morti anche bambini.

(Adnkronos)