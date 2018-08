M5S: ‘Avevamo denunciato condizioni del ponte’

Roma, 15 ago. (AdnKronos) – ‘Durante la scorsa legislatura piu’ volte sono state denunciate le condizioni precarie di ponte Morandi e delle infrastrutture viarie di Genova. Dai banchi dell’opposizione abbiamo chiesto l’intervento immediato dell’allora ministro Delrio – . Lo dichiarano in una nota congiunta Stefano Vignaroli e Paola Nugnes, capigruppo del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.

‘E’ ridicolo oggi sentirsi rivolgere accuse legate alla presunta contrarieta’ al progetto della Gronda mentre non si vuole vedere che esistono evidenti responsabilita’ legate alla mancata manutenzione dell’opera e altrettanto chiare responsabilita’ politiche legate al mancato intervento dei governi passati – , continuano i parlamentari M5S.

‘Gia’ nel 2015 e nel 2016 era stata evidenziata in Parlamento la criticita’ legata a un preoccupante cedimento dei giunti della struttura e con un’interpellanza al governo del nostro portavoce Alberto Zolezzi chiedevamo a Delrio un controllo su tutte le infrastrutture genovesi, consapevoli che in quell’area e non solo il dissesto idrogeologico e’ strettamente connesso alla manutenzione di strade e autostrade. Ora concentreremo le nostre energie sull’installazione di sensori per la verifica costante delle condizioni delle opere e chiederemo ai concessionari di avviare un monitoraggio in coordinamento con gli uffici territoriali del ministero – concludono i parlamentari.

