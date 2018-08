“In fuga dal ponte senza voltarci indietro”

Parigi, 14 ago. (AdnKronos) – “Siamo usciti dall’auto sotto la pioggia battente”, il marito ha preso in braccio il figlio di tre anni “e siamo corsi via senza voltarci indietro”. A raccontare cosi’ gli attimi di terrore sul ponte Morandi a Genovae’ su Twitter Maitre Leonine, un’avvocatessa francese. “Abbiamo visto altra gente correre, urlare, che lasciavano come noi le vetture sul ponte”, ha aggiunto la donna.

L’avvocatessa era in viaggio verso l’Italia in macchina. Su Twitter ha raccontato che l’auto ha fatto prima un movimento come se planasse sull’acqua, poi “abbiamo visto un pilone del ponte che se ne andava verso destra”. “Tre secondi dopo, riflesso stupido, abbiamo tentato di fare marcia indietro”, ma non era possibile. Cosi’ hanno lasciato l’auto con la chiave nel cruscotto e le portiere aperte e sono fuggiti.

